台灣南投縣青年代表團參訪武漢

中評社北京2月24日電／據中國台灣網報導，2月20日下午，位於武漢市青山區台青創業企業喬力成生物科技有限公司迎來了台灣南投縣青年代表，製作品嘗美味的面包，分享台青創業的心得，在輕鬆愉快的氛圍中圓滿結束武漢研習行程。



喬力成創辦人、台灣青年何育倫雖然創業武漢市青山區時間不長，但對市區貼心服務感觸頗深。在體驗交流環節，他壓抑不住內心的由衷感佩：“從消費品市場和品類發展角度來看，武漢是年輕人最為集中的城市之一，是座充滿活力的都市，具備得天獨厚的優勢。青山是我們最好的選擇，一個是交通便利，另一個是青山區的營商服務各方面做得特別的好，是台灣青年創業的樂土。”



代表團團長、南投縣國姓鄉鄉民代表會主席賴權藝感嘆武漢日益提升的城市生活品質，這是他們第一次來到武漢，這座城市給人第一印象是充滿活力。無論是參觀位於繁華鬧市的齡舍1927酒店、小茶原茶館，還是遠離鬧市的喬力成生物科技，都感受到台青創業人的滿滿信心。正如何育綸先生所言，武漢有150萬大學生，年輕人才多，非常有活力，而且交通條件便利、營商環境好、人文底蘊深厚，是台青創業的首選之地。



在8天的行程裡，來訪台青飽覽武漢風景名勝，驚嘆千古傳誦的黃鶴樓、晴川閣、古琴台的壯觀，品鑒湖北省博物館和辛亥革命紀念館濃縮千年的荊楚歷史文化，沉醉被譽為“城市綠肺”的東湖風景區“天然氧吧”，打卡國家級旅遊休閑街區曇華林和黎黃陂路，行腳全球最大單體購物中心——武商夢時代廣場，領略夫子山居、啦哩啦穀高端民宿的人間仙境等等。“看到長江、黃鶴樓之後，才發現我讀過的歷史在這裡，我讀過的地理在這裡！”賴權藝激動地對記者說。