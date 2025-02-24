中評社北京2月24日電／網評：改革推動破局 創新才能發展

來源：大公報 作者：大公報評論員



全城矚目的新一份財政預算案即將發表，財政司司長陳茂波昨日透露今年預算案的封面顔色是“湖水藍”，代表未來發展是一片藍海，蘊藏無限機遇，香港將以創新驅動經濟增長和傳統產業轉型升級，在變局中不斷改革、搶占先機。預算案對推動香港發展至關重要，各界期待，在內地創新發展千帆並舉的情況下，香港要進一步主動作為，以深化改革打開香港發展的新局面。



內地高質量發展呈現井噴狀態。DeepSeek橫空出世、宇樹科技的人形機器人亮相央視春晚舞台、“黑神話：悟空”3A遊戲一鳴驚人，人們驚奇地發現，近年來在創科獨角獸領域各領風騷的“六小龍”，竟然全部來自浙江省杭州市，部分企業的領軍人物則畢業自浙江大學。為何“六小龍”都在杭州孕育成長而不是其他城市，一時間成為內地許多城市的討論話題。



一眾創科明星企業在杭州扎堆出現並非偶然。關鍵在於早作謀劃，搶占先機。中共十八大加快創新驅動發展格局，並提出“數字中國”戰略，浙江省抓住數字產業化、產業數字化賦予的機遇，抓緊布局數字經濟等戰略性產業、未來產業，在創新政策體系上不斷迭代完善，包括成立之江實驗室，積極推動類腦計算與腦機融合、新型芯片、人工智能開源開放平台等前沿項目；規劃AI產業園，形成“算力基建—算法研發—場景落地”的新三角。在提供資金支持的同時，瞄准科技成果轉化難問題，搭建技術轉移轉化“高速路”，杭州市技術轉化中心為科技與企業搭起智能匹配的橋梁。



杭州昂然崛起，其實是內地創新產業“萬馬奔騰”局面的標誌性呈現。例如，早有“中國矽穀”之稱的深圳市，在AI和機器人方面的發展也出現新突破，今年將開放逾百應用場景，設立100億元的人工智能和機器人產業基金，企業“訓力券”補貼最高1000萬元。深圳市在人才濟濟的基礎上，持續優化吸才政策，包括“只收夢想不收租金”，為初創企業助力；全市創新型產業用房總面積933萬平方米，市區聯動集中推出各類產業創新空間面積1600萬平方米……