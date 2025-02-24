淮昆台資經濟協同發展提檔加速

中評社北京2月24日電／據中國台灣網報導，近年來，淮昆兩地深入貫徹江蘇省委省政府部署要求，積極探索台資經濟協同發展機制，在政策落實、載體打造、項目合作等方面務實推進，有效提升了淮安台資集聚示範區建設水平。



淮昆兩地以江蘇省發改委、江蘇省台辦《關於促進昆山試驗區與淮安台資集聚示範區協同發展的意見》等文件為基礎，逐步完善淮昆協作在國家、省、市、園區4個層面的組織推進機制。其中，作為淮昆台資經濟協同發展的重要載體，淮昆台資合作產業園堅持高標準規劃推進。按照“一園兩片”規劃，推進道路、標準化廠房、污水處理廠等基礎設施建設，建成企服中心、總部經濟園、綜合物流園等配套設施。淮安經濟技術開發區、淮安區、漣水縣分別抽調專人進駐產業園指揮部，進一步加強各片區協作互動。



淮安、昆山作為江蘇兩個台資集聚高地，台資產業合作全面推進。以電子信息、精密機械、食品加工等產業為重點，引導昆山及周邊城市台企優質富餘產能向淮安集聚，先後有230多批團組來淮考察，淮安市多部門及相關縣區共同舉辦30多場專題推介會，已簽約引進南寶新材料、新萊潔淨、佰鴻電子、芯聲微電子等項目近70個，計劃總投資超370億元。昆山國創投資集團為支持台企在淮落戶，在淮昆台資合作產業園核心區投資建設昆淮智創園，總投資10億元，占地100畝，總建築面積4.65萬平方米，目前已建成投用。



他山之石，可以攻玉。作為昆山試驗區部省際聯席會議觀察員，淮安結合台資集聚示範區建設實際，全面對標學習昆山的政策經驗，有針對性地進行梳理、復制。截至目前，已累計推動擴大兩岸人才交流合作等35條昆山試驗區政策經驗復制取得階段性成果。



剛剛過去的2024年，淮安市按照江蘇省委省政府深化淮昆台資經濟協同發展部署要求，與昆山深化互動合作，進一步放大台資經濟協同發展機制效能，推動淮昆協作向縱深拓展。淮昆協作實現高位推進，爭取到省相關部門在土地要素保障、環境容量、能耗等方面給予產業園適度政策傾斜。淮昆台資產業合作碩果累累，充分發揮淮昆台資合作產業園指揮部作用，邀請昆山市30多批次團組來淮考察， 赴昆山及周邊舉辦漣水（昆山）智能裝備產業投資說明會、淮陰（昆山）台資專場招商推介會等10多場專題招商活動，推動低碳／零碳綠電先進能源系統等8個項目落戶，總投資69.95億元。昆淮智創園一期高標準廠房全面竣工，偉時電子、祥旭新材料等6個項目入駐，裕慶金屬、新萊潔淨等9個項目正在建設廠房。