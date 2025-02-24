哪咤成為香港電影史一個里程碑

中評社北京2月24日電／據大公報報導，《哪咤2》不僅成為全球電影史上現象級存在，也成為香港電影史的一個里程碑。《哪咤2》在香港、澳門正式上畫後，各區戲院再現人龍，入場者不分年齡，不少是一家老少齊捧場。《哪咤2》不負眾望，首日票房657萬港元，成為港澳電影史上動畫電影票房冠軍和內地電影開畫票房冠軍，至昨日中午票房已突破1000萬港元。



哪咤在明代小說《西游記》中已出現。稍後的《封神演義》將哪咤描繪為手握乾坤圈、身披混天綾、腳踏風火輪、手持火尖槍，淘氣活潑又威風凜凜的英雄少年形象。此後，創作者們從中汲取養分，相繼打造了諸多哪咤經典銀幕形象，諸如《大鬧天宮》、《哪咤鬧海》、《哪咤傳奇》等等，成為幾代人的童年回憶。2019年《哪咤1》面世，以“煙熏妝”顛覆傳統形象，票房突破50億人民幣；蛇年賀歲《哪咤2》人設更為豐滿，經典台詞“若前方無路，便踏出一條路；若天地不容，便扭轉乾坤”，激發起公眾的強烈共鳴。



哪咤與香港也有不解之緣。1894年香港爆發鼠疫，香港各地用不同方法抗疫。在深水埗，居民相信是因為妖魔鬼怪作祟而導致瘟疫出現，於是從惠陽迎請神通廣大的三太子（哪咤）來驅邪鎮妖。神奇的是，哪咤神像在香港出巡後，疫情便停止了，當地居民於1898年集資興建了三太子廟以作紀念，大門對聯“驅除癘疫何神也 功德生民則祀之”，表達了居民的感激之情。三太子廟於1985年及2006年重修，如今是香港二級歷史建築。



香港境內廟宇無數，中外神祇眾多，三教九流皆有信眾，彰顯香港作為中外文化藝術交流中心的獨特魅力，也是“香港無處不旅遊”的生動體現。從優秀中華文化中汲取靈感，再以現代視角重新演繹，可以賦予傳統以嶄新的生命。去年打破香港電影史票房紀錄的《破.地獄》，也是源自道教殯葬文化。有理由相信，香港繼續發揮創意，一定能再創東方荷里活的輝煌。