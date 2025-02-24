中評社北京2月24日電／網評：台灣青年不願為民進黨當局“擦屁股”

來源：大公報 作者：朱穗怡



最近傳出台灣知名藝人王大陸因涉嫌逃兵役遭逮捕約談並以15萬元新台幣交保。據說，台當局相關部門已安排王大陸於下月補服兵役。該事件在島內引發關注。這固然是“名人效應”所致，王大陸在兩岸影視圈頗有知名度，但更讓人好奇的是，過去鮮少聽聞台當局大張旗鼓地打擊“逃兵役”的違規行徑，如今為何主動清查相關事件？



這些年台灣年輕人逃避兵役的手段可謂“八仙過海，各顯神通”，包括出境後長期滯留海外，等過了服役年齡再返台；故意減肥或增重，使自己身體條件達不到服役標準；扮抑鬱症住精神病院或找病患代為體檢，以製造不用服役的病證；更駭人聽聞的是，有人自斷手指為令自己無法扣動槍支扳機。



台灣年輕一代服兵役的意願甚低，加之島內出生率低導致“少子女化”，台當局招兵越來越困難，去年原本預計有9127名適齡男子入伍服義務役，但申請緩征的人比例大增，最後衹有6936人入營。此外，選擇賠錢提前退伍的志願役軍士官人數4年間亦暴增4倍。



台當局為了增加兵源絞盡腦汁，而打擊“逃兵役”行為、製造寒蟬效應，以防止更多的人躲避兵役，則是其中一個招數。此外，台軍還放寬了視力和體重限制，600度以上的深度近視也可以入伍，體重嚴重不足和重度肥胖者均可當兵，有紋身者也可報考“憲兵”。台當局還收緊了免服兵役的規定，並放寬退役後重新入伍的限制。看來，今後只要不是傻子或身體有殘疾的役男都要按時入營了。



台灣青年之所以對當兵相當抗拒，主要是普遍認為如今緊張的台海局勢是民進黨當局搞“台獨”造成的，為何要年輕人上戰場為“台獨”分子賣命？民進黨自己搞出來的爛攤子就應該由民進黨自己收拾。



另一方面，台軍形象不佳、醜聞頻出，也令台灣年輕人厭惡當兵。近十年，台灣軍人涉刑事案件人數和件數均上升迅速，從2014年的1096人、867件升至2024年的6753人、4743件。2023年全年和2024年上半年台軍軍職人員自殺人數也創6年新高，引發島內輿論憂慮台軍訓練和管理機制出現重大漏洞。