伏牛山裡藏著“魔童”的神話

中評社北京2月24日電／據新華社報導，“若命運不公，我便和它鬥到底！”這個春節，電影《哪吒之魔童鬧海》的台詞點燃了億萬觀眾的熱血。影院外，河南省南陽市西峽縣丁河鎮奎文村，這座藏於伏牛山深處的小鎮，以遍布鄉野的遺址、傳說與民俗，見證著哪吒神話與這片土地的千年羈絆。



奎文村四周環山，地勢險要，歷史上是秦楚古道的要衝，為古西岐東出朝歌的軍事要塞。《西峽縣志》記載，奎文關原名陳塘關，位於縣城西北，扼守豫陝孔道。相傳聞太師在斷龍嶺（今哪吒山下）戰敗自刎，陳塘關因此改名為“鬼門關”。明朝天啟年間，內鄉知縣董為覺得“鬼”字不雅，改為“魁門關”。民國時期，河南省高等法院院長徐金盛因喜愛《封神演義》，將“魁門關”更名為“奎文關”，寓意此地文運昌盛。



在奎文關山嶺上，一塊石碑上刻著“陳塘關遺址”，並記錄了當地地名變遷。碑文提到陳塘關曾有多個名字，位於西峽縣城西十五公里處。相傳李靖和哪吒父子曾在此鎮守，助周伐紂，後成仙護佑百姓。



除了陳塘關，奎文村周邊的杏花村、翠屏山、侍郎村、九灣河、趕雞溝等地名都與哪吒傳說有關。村南的哪吒山即古翠屏山，相傳哪吒即出生於此。與之相對的山為龐家寨，兩山間有關隘，相傳是總兵李靖駐守之地。傳說為李靖後裔修建的李侍郎府、丁河大貴寺及托塔李天王廟，也是哪吒傳說的重要印證。



除了地名演變，在丁河鎮還流傳著很多與哪吒有關的民間習俗。相傳很久以前，丁河風調雨順，五穀豐登，一些老百姓不知道珍惜糧食，於是天帝就派天神哪吒，帶領火德星君等人，放火以示懲罰。哪吒不忍百姓受難，就暗示當地群眾放煙火，造成著火的樣子，幫助百姓逃過一劫。百姓為了感謝哪吒，廣種糧食，勤儉節約，並於每年的農曆正月二十三放煙花，抬著哪吒塑像游街祭拜，這種民俗當地稱為“高台”。



如今，丁河高台已成為南陽市非物質文化遺產。每年正月，當地都會舉行高台展演，民間藝人用鋼鐵鑄成鐵架，讓村裡幼童扮作哪吒，眾人將其高高抬起，以示尊重。幼童兩腳離地，坐在空中，再加上髮型服裝和哪吒無二，遠遠望去，猶如哪吒騰雲駕霧一般。



丁河有山，名曰翠屏山，山下有河，名曰丁河（古名九灣河）。翠屏山上有一空地，即為哪吒行宮遺址，雖經千年風雨，古建築遺跡仍然清晰可辨。據當地老人介紹，行宮為磚木結構，內有一米多高的神座，置有一尊哪吒彩繪泥胎坐像。歷來香火旺盛，可惜抗日戰爭時毀於日軍的炮火之中。現遺址上僅存一間小廟和一座“西周中壇元帥神廟遺址”石碑。