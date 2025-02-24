景德鎮白瓷，千年前就“穿越”到賀蘭山深處

中評社北京2月24日電／據新華社報導，賀蘭山頂積雪未消，在人跡罕至的蘇峪口深處，橫空出世的西夏官窑讓來自全國各地的考古專家震撼不已——這是西夏宮廷用瓷燒造地，使用的是北方的原料和技術，出產瓷器卻與景德鎮湖田窑的精細白瓷極為相似，素面薄胎、通透瑩潤。



“江西和寧夏距離這麼遠，近兩千公里之外能有這樣相似的產品，起因是什麼？”初次看到蘇峪口瓷窑址出土瓷器，景德鎮陶瓷大學講師張立非常震撼。



日前，“2025年蘇峪口瓷窑址考古新發現專家論證活動”在寧夏銀川市舉行，來自國家文物局考古研究中心、北京大學、復旦大學、故宮博物院等單位的30餘名文博專家出席，現場踏查了蘇峪口瓷窑址、觀看了文物標本，並進行學術交流研討。



蘇峪口瓷窑址在2017年考古調查時首次被發現，遺址範圍約4萬平方米。從2021年到2024年，寧夏文物考古研究所與復旦大學正式開展發掘工作，目前已發掘2400平方米，揭露出包括六座窑爐在內的完整作坊遺跡，並在窑場周圍發現了開採瓷土、煤、石英、石灰等制瓷原料與燃料的礦坑。



北京大學考古文博學院教授秦大樹等人認為，蘇峪口瓷窑址作為西夏官窑，融匯了當時我國南北方高端的窑業技術。



秦大樹說，遺址區的饅頭窑、筒形匣鉢、澀圈叠燒的裝燒工藝，尤其是作為制瓷燃料的煤，都體現了西夏制瓷業受到北方先進窑業技術影響。“以煤為制瓷原料，在北方很多地區直到金代才開始推廣，但蘇峪口瓷窑址在北宋晚期就存在了，應該是受到了北方當時最先進的磁州窑和定窑的影響。”



北方的技術、就地取材的瓷土，如何燒出南方景德鎮湖田窑那樣細膩通透的白瓷？考古人員研究發現，蘇峪口瓷窑址出土瓷器中，石英含量及性能參數已經接近甚至達到了現代“高石英瓷”的技術標準，是我國“高石英瓷”的最早發現。



寧夏文物考古研究所所長朱存世說，蘇峪口本地出產的瓷土三氧化二鋁含量較高，無法燒制出通透細膩的白瓷，是當時的工匠創造性地在瓷土中添加了石英，提升了二氧化矽的比例，降低了三氧化二鋁的比例，才燒制出了與湖田窑極為相似的產品。在最近一次發掘中，考古人員清理出煆燒石英的窑爐——燒制過的石英更易粉碎。