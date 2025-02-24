美關稅威脅加劇歐洲經濟困境

中評社北京2月24日電／近期，美國新一屆政府頻繁發出關稅威脅，先是宣佈對所有美國進口鋼鐵和鋁徵收25%的關稅，繼而要求相關部門確定與每個外國貿易伙伴的“對等關稅”，又接連放風將對進口汽車、芯片、藥品以及進口木材和林業產品徵收25%左右的關稅，引發歐盟和歐洲多國強烈反應。



新華社報導，觀察人士認為，美方舉措將重創歐洲關鍵產業，擾亂市場，打擊商業信心與投資，進一步加劇歐洲經濟增長困境。



鋼鐵、汽車產業處境惡化



觀察人士指出，美國“關稅大棒”威脅讓本就困難重重的歐洲多國經濟“雪上加霜”，鋼鐵和汽車等重要產業首當其衝。



美國徵收25%鋼鋁關稅將大幅影響歐洲產品出口，導致歐洲鋼鐵行業處境進一步惡化。歐洲鋼鐵工業聯盟數據顯示，美國是歐盟鋼鐵生產商的第二大出口市場，歐盟對美出口約佔2024年歐盟鋼鐵總出口的16%。



歐洲鋼鐵工業聯盟主席亨里克·亞當表示，美國關稅衝擊下，歐盟每年會損失高達370萬噸的對美鋼鐵出口量，並且其中大部分無法通過歐盟對其他市場出口彌補。他直言：“這將對歐洲鋼鐵行業造成毀滅性影響。”



歐洲汽車行業也面臨生死攸關的挑戰。一旦美國對進口汽車徵收25%左右的關稅，歐洲汽車在美國市場的競爭力將顯著下降，威脅整個產業的長遠發展和轉型。國際信用評級機構穆迪公司分析指出，在美國銷售的歐洲品牌汽車中，約有一半是以進口形式進入美國市場的，其中德國大眾、瑞典沃爾沃等進口份額和在美銷量較大的歐洲汽車品牌將對關稅更敏感。



德國是對美汽車出口量最高的歐盟國家。德國汽車工業協會強烈反對美國政府計劃中的關稅措施。該協會指出，對歐盟汽車徵收更高關稅損害歐美雙方利益，孤立主義只會造成雙輸。全球貿易衝突給世界經濟帶來極大風險，汽車產業關稅引發的影響將波及整個產業鏈，給企業和消費者帶來更大負擔。

