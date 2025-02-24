四川省政協原副主席楊克寧受賄等案一審宣判

中評社北京2月24日電／2月24日，江蘇省南通市中級人民法院一審公開宣判四川省政協原黨組成員、副主席楊克寧受賄、非法持有槍支、彈藥案，對被告人楊克寧以受賄罪判處有期徒刑十五年，並處罰金人民幣四百萬元，以非法持有槍支、彈藥罪判處有期徒刑二年，決定執行有期徒刑十六年，並處罰金人民幣四百萬元；對追繳在案的楊克寧受賄犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



新華社報導，經審理查明：2003年至2023年，被告人楊克寧利用擔任四川省阿壩州壤塘縣委書記，阿壩州委常委、政法委書記，阿壩州政協主席，阿壩州委副書記、州長，四川省政協黨組成員、副主席等職務上的便利，為相關單位和個人在工程承攬、企業經營等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣7223萬餘元。2008年至2010年，楊克寧非法獲取槍支、彈藥存放于住處，情節嚴重。



南通市中級人民法院認為，被告人楊克寧的行為構成受賄罪、非法持有槍支、彈藥罪，其受賄數額特別巨大，非法持有槍支、彈藥情節嚴重，均應依法懲處，並予數罪並罰。鋻於其受賄犯罪中有未遂情節；到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的非法持有槍支、彈藥事實和絕大部分受賄事實，其非法持有槍支、彈藥罪構成自首；認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物及孳息已大部分追繳到案，具有法定、酌定從輕、減輕處罰情節，依法可以對其受賄罪從輕處罰，對非法持有槍支、彈藥罪減輕處罰。法庭遂作出上述判決。