社評：特朗普“三板斧”擊碎台獨三大神話

美國總統特朗普（中評社資料照） 中評社香港2月26日電（評論員 束沐）特朗普“二進宮”已經滿月，被國際輿論稱為“2.0版”的特朗普新政，不僅在國際社會迅速產生化學反應，也顛覆了冷戰後西方話語體系中的不少“真理”。台灣的一些人，尤其是賣力鼓吹“倚美抗中”的台獨勢力，對特朗普上台後的一言一行異常敏感、高度緊張。儘管特朗普2.0的對華政策走向還有許多變數，但現已令綠營陣腳大亂，原因很簡單：“台獨”神話破滅了。



概括而言，可以用“三板斧”來形容特朗普2.0新政：第一板斧“刀刃向內”，從徹查USAID與政府腐敗問題，到叫停DEI政策與恢復死刑，戳穿了民主黨虛偽的“自由民主”與“多元進步”包裝；第二板斧“快刀斬亂麻”，強硬推翻自由貿易規則，在全球無差別發動關稅戰，頗有幾分“打掃乾淨屋子再請客”的意思；第三板斧“殺雞儆猴”，在俄烏問題上毫不客氣批評澤連斯基“引戰”，令西方“挺烏派”哀鴻遍野。



對“台獨”勢力而言，特朗普的“三板斧”幾乎每一刀都像是砍在自己肉上感到劇痛，並對執行新政的馬斯克等人或捶胸頓足、或唱衰離間、或以陰謀論自我安慰。雖然美方仍以不同手段介入台海、在不同場合對台灣表達所謂“支持”，民進黨當局也不斷淡化和批駁“疑美論”、“疑特論”，用歌舞升平的空話套話來掩蓋內心惶恐，但事實就是如此，無論特朗普“三板斧”是否特定針對台灣、美國新政府對台政策未來走向如何，“台獨”勢力長期對外鼓吹、對內洗腦的三大神話，已經重重摔落在地：



第一是“民主神話”。眾所周知，“自由民主”在台灣早已高度異化，多少罪惡與仇恨都假“自由民主”之名，而這也成為“台獨”勢力煽動分裂、賣祖求榮的慣用話術。特朗普上台後揭露了美國長期打著“自由民主”旗號，揮霍巨額資金滲透、介入世界各地內政的真相，包括操縱媒體、豢養側翼、培育社運力量等，更挖出了不少外援“吃回扣”的貪腐線索。諷刺的是，上述問題幾乎都可以在台灣政壇和輿論逐一找到映射，而眾多長期在島內平時假扮中立、關鍵時刻帶風向的“美援對象”也紛紛浮出水面。同時，特朗普對前任路線的“髮夾彎式”扭轉，令亦步亦趨緊跟美國“主流話語”的民進黨當局倍感尷尬，更讓綠營內部分裂。可見，一旦“民主神話”破滅，“台獨”勢力就會陷入偃旗息鼓、兵荒馬亂的境地。

