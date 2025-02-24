2024年大氣中二氧化碳濃度增幅創新高

中評社香港2月24日電／共同社消息，日本環境省等對人造衛星“IBUKI”（GOSAT）觀測的地球大氣中二氧化碳濃度進行分析，結果顯示2024年相較上年的增幅達到3.5ppm，創開始觀測以來的最高紀錄。據分析，這是受到使用化石燃料的人類活動、世界各地森林火災等影響。



環境省、國立環境研究所和宇宙航空研究開發機構（JAXA）自2009年4月起，通過溫室氣體觀測技術衛星“IBUKI”觀測二氧化碳和甲烷濃度。大氣中二氧化碳濃度2024年平均為421.3ppm，是觀測以來的最高值，相較上年的增加量也創新高。



二氧化碳濃度在觀測之初的2010年時為388ppm，之後持續上升。相較上年的增幅平均為每年2.4ppm，此前最高紀錄是2016年的3.1ppm。



歐盟（EU）氣候檢測機構的數據顯示，2024年平均氣溫比工業革命前的水平高出1.6度，創最高紀錄。從太空的持續觀測也反映出全球氣候變暖的傾向。



二氧化碳因高度不同會產生濃度差，因此僅憑地面觀測很難正確掌握實際情況。IBUKI在660千米高度的軌道飛行，能觀測從地表到大氣上端的溫室氣體。根據觀測值算出推定值。取得的數據也有助於各國制定氣候變暖對策。