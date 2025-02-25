中評現場：台企聯大講堂啟動 林毅夫開講

“台企聯大講堂”啟動儀式2月24日在京舉行（中評社 林艷攝） 中評社北京2月25日電（記者 林艷）由全國台企聯主辦的“台企聯大講堂”2月24日在北京中國科技會堂正式啟動，著名經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫擔任第一期主講嘉賓，以“中國大陸經濟發展趨勢和台商選擇”為主題展開精彩演講。



中央台辦、國台辦副主任潘賢掌出席啟動儀式並講話，重點就台商台企搶抓中國式現代化發展機遇以及堅定深耕大陸發展信心談了三點看法。潘賢掌表示，一年之計在於春，每個春天的到來都始於信心。一是要著眼大勢，對祖國大陸經濟發展前景充滿信心；要把握機遇，對兩岸經濟合作前景充滿信心；要堅守大義，對共同開創兩岸關係美好未來充滿信心。



潘賢掌指出，在全球經濟發展面臨長期性、結構性、不確定性三重挑戰大背景下，大陸經濟無懼風雨，劈波斬浪，沿著高質量發展的航道穩健前行，經濟實力、科技實力和綜合國力不斷躍上新台階。他表示，祖國大陸的經濟具有強大韌性和巨大潛力，已經在長期發展中形成了完整的產業鏈條、完善的產業配套和良好穩固的基本面，有支撐、有基礎、有動能、有空間。



潘賢掌表示，儘管面臨外部不確定性增加的挑戰，承受新舊動能轉換的壓力，但兩岸經濟優勢互補，結構性合作需求仍然強勁，產業鏈、供應鏈融合發展的態勢仍然穩固，深化兩岸融合發展的制度效能將持續發力。我們完全可以通過構建新發展格局，實現高質量發展，為兩岸經濟合作注入新動能、塑造新優勢，為台胞台企深耕大陸提供新機遇、開辟新賽道。祖國大陸始終是台商台胞投資興業、安居樂業的最佳選擇。收官“十四五”，開局“十五五”，我們將持續完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，落實落細惠及兩岸同胞福祉的政策和措施，推動大陸惠及各種市場主體的增量政策同樣適用於台商台企。通過深化兩岸融合發展，與廣大台商台胞分享祖國大陸的發展成果和機遇。

