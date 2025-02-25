潘賢掌：台商台企深耕大陸需三信心

中央台辦、國台辦副主任潘賢掌2月24日出席“台企聯大講堂”啟動儀式暨第一期活動並講話（中評社 林艷攝） 中評社北京2月25日電（記者 林艷）中央台辦、國台辦副主任潘賢掌2月24日出席“台企聯大講堂”啟動儀式暨第一期活動並講話表示，一年之計在於春，每個春天的到來都始於信心。潘賢掌重點就台商台企搶抓中國式現代化發展機遇以及堅定深耕大陸發展信心談了三點看法，他指出，要著眼大勢，對祖國大陸經濟發展前景充滿信心；要把握機遇，對兩岸經濟合作前景充滿信心；要堅守大義，對共同開創兩岸關係美好未來充滿信心。



第一，要著眼大勢，對祖國大陸經濟發展前景充滿信心。潘賢掌表示，在全球經濟發展面臨長期性、結構性、不確定性三重挑戰大背景下，大陸經濟無懼風雨，劈波斬浪，沿著高質量發展的航道穩健前行，經濟實力、科技實力和綜合國力不斷躍上新台階。他指出，2024年大陸國內生產總值達134.9萬億元，同比增長5%，經濟總量穩居全球第二位，經濟增量相當於一個中等國家全年的經濟體量，經濟增速在世界主要經濟體中名列前茅，依然是世界經濟增長的可靠穩定錨和主要動力源。儘管面臨外部環境帶來的不利影響，但祖國大陸的經濟具有強大韌性和巨大潛力，已經在長期發展中形成了完整的產業鏈條、完善的產業配套和良好穩固的基本面。



一是有支撐。中共二十屆三中全會提出300多項的改革舉措，中央經濟工作會議提出，針對制約發展的深層次障礙和外部挑戰，堅定不移深化改革、擴大開放。大陸集中力量辦大事的制度優勢，有效市場加有為政府的治理效能，將為大陸經濟應對風險挑戰、實現長期健康發展提供堅強保障。



二是有基礎。大陸經濟體量大，市場空間廣，產業體系完備，綜合配套能力強，是經濟發展行穩致遠的基本依托。

