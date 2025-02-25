林毅夫答中評：台商要抓住大陸發展機遇

著名經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫接受媒體記者採訪（中評社 林艷攝） 中評社北京2月25日電（記者 林艷）著名經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫2月24日下午受邀作為“台企聯大講堂”第一期主講嘉賓，在北京中國科技會堂為台商開講。林毅夫會後接受中評社記者採訪表示，今次民營企業座談會釋放了重大信號。他指出，台商要抓住第四次工業革命機遇，傳統產業轉型升級和發展新質生產力的機遇，以及每年全世界30%以上的市場擴張在大陸的機遇，跟著大陸乘風破浪，水漲船高。



習近平總書記近日在民營企業座談會上強調，新時代新征程民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時，上次召開如此高規格民營企業座談會還是在2018年。林毅夫表示，此次民營企業家座談會，釋放了非常重要的信號，表明中國大陸將繼續改革開放，同時也釋放了全面發展中國經濟，並調動企業家貢獻經濟發展的決心。



林毅夫表示，大陸政府決定的政策都會全面執行並落實到底，這也將給企業家發展帶來巨大的商機。大陸的企業家有發展機會，台灣的企業家也當如此。展望未來，台商同樣可以抓住第四次工業革命機遇，抓住傳統產業轉型升級和發展新質生產力的機遇，以及抓住每年全世界30%以上的市場擴張在大陸的機遇，相信台商到大陸來，可以跟著大陸乘風破浪，水漲船高，越做越好。

