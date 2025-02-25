李政宏答中評：民企座談會堅定台商發展信心

全國台企聯會長李政宏接受媒體記者採訪（中評社 林艷攝） 中評社北京2月25日電（記者 林艷）全國台企聯會長李政宏2月24日下午在“台企聯大講堂”活動結束後接受中評社記者採訪表示，民營企業座談會是一個及時雨，更加堅定了台商台企在大陸發展信心。同時，他也指出，中國大陸有巨量的內部市場，是一個極好的試點場景，可以利用廣大市場來練兵。只要在中國大陸取得成功，復制推廣到世界各地是沒有困難的。台商朋友如果能夠充分利用大陸優勢，以及滿足大陸經濟成長的需求，必然能夠開創自身發展的第二春。



習近平總書記近日在民營企業座談會上強調，新時代新征程民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。對此，李政宏表示，習總書記此次召開的民營經濟座談會給予我們非常大的信心，因為民營經濟本身承載了相當大的就業，而且民營經濟自身的創新活力、對應整個市場的能力以及掉頭轉向能力都極其強大。



李政宏表示，激發民營經濟自身的潛力，結合國營企業的優勢資源，始終是我國獨特的發展方向，正如林毅夫教授提及的新結構經濟學，實際上也是在發揮國家資源的禀賦和優勢。因此，總書記召開的座談會是一個及時雨，更加堅定了台商台企在大陸發展信心。



著名經濟學家林毅夫在當天舉行的“台企聯大講堂”中提出，未來30年，全世界每年30%的市場擴張在大陸。對於台商台企應該如何把握好大陸的發展機遇？

