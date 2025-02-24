緬甸電詐窩點7000名以上外國人獲解救

中評社香港2月24日電／共同社消息，泰國當局24日透露，在犯罪團伙盤踞的鄰國緬甸東部，當地多個少數民族武裝勢力1～2月從電詐窩點解救保護了共計7000名以上的外國人。部分人員抵達泰國後被送返原籍國，但還有多半留在緬甸方面。據稱，沒有消息顯示有新的日本人被保護。



泰國當局認為，身陷電詐窩點的外國人高達約1萬人，將推動當地多方勢力為解救被困人員繼續協作。獲救者中被認為可能也混入了犯罪團伙相關人員，將進行詳細調查。由於能提供臨時保護的設施有限，送返工作進展緩慢。



相關人士稱，可能有2名日籍男性身陷緬東妙瓦底的電詐窩點，日方正要求泰國當局採取行動。另有消息稱還有多名日本人被困。泰國當局1～2月保護了2名疑似被迫參與詐騙的日籍少年。



據泰國當局透露，少數民族勢力緬甸克倫邊防軍（BGF）和另外的勢力分別保護了約7000人和約600人。據悉，BGF在22～24日對詐騙窩點密集的“KK園區”等地區實施集中打擊，解救了約3000人。據稱獲救者中有許多中國人。



詐騙窩點被認為由中國犯罪團伙建立，BGF等方面一直持默許態度。泰國當局本月全面採取行動，停止向緬方供電。受到壓力後的BGF等轉變態度，開始協助泰國當局。



犯罪團伙的手法逐漸被揭露，即利用虛假招聘將外國人吸引到泰國，脅迫他們從事打電話或發短信等電詐。