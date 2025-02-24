結束烏俄衝突協議本週達成？俄：無信息可公佈

中評社香港2月24日電／衛星通訊社消息，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫就美國總統特朗普稱結束烏衝突的協議或於本週達成表示，目前沒有可公佈的信息。



佩斯科夫在回答相關問題時稱：“針對該問題，具體情況請向我的華盛頓同行瞭解。目前我沒有掌握可公佈的信息。”



美國白宮新聞發言人卡羅琳·萊維特此前表示，特朗普有信心結束烏克蘭衝突的協議“於本週”能夠達成。



此前，俄美兩國在利雅得舉行了高級別會談。俄方參加會談的有俄外長謝爾蓋·拉夫羅夫和俄總統助理尤里·烏沙科夫，美方參加會談的有總統國家安全事務助理邁克·沃爾茨、國務卿馬爾科·魯比奧和美國領導人中東問題特使史蒂文·威特科夫。拉夫羅夫說，在長期以來的首次面對面會談中，俄美雙方同意為全面恢復合作並將其擴展到新的共同利益領域創造條件。特別是，莫斯科和華盛頓同意取消對大使館和其他外國機構工作的人為限制，並成立高級別工作組，著手迅速解決烏克蘭危機。



去年6月，俄羅斯總統普京提出了關於解決烏克蘭衝突的新的和平建議，其中包括承認克里米亞、頓涅茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國、赫爾松州和扎波羅熱州為俄羅斯領土，明確烏克蘭的不結盟和無核地位，實現非軍事化和去納粹化，並解除對俄羅斯的制裁。