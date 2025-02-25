中評專訪：鐘厚濤析美對台軍售將有八大變化

鐘厚濤（中評社資料圖） 中評社北京2月25日電（助理記者 柯晗燕）近日路透社報導，有消息人士指出，民進黨當局正在和特朗普政府商談“軍售案”，並考慮從美國採購價值70億至100億美元的軍武。自特朗普重返白宮以來，美對台軍售問題再次引發了廣泛關注與討論。日前，國際關係學院國家安全學院副教授鐘厚濤接受中評社記者專訪，對美對台軍售問題及近期熱點事件進行深度剖析。他指出，隨著特朗普再次執政，美台關係將迎來新的變化，尤其在軍售金額、頻率、武器類型等方面可能出現顯著調整。



中評社記者：台灣“中時新聞網”2月18日報導，美國總統特朗普第一任內，對台軍售超過200億美元。而拜登政府則在4年中19次對台軍售，總金額約90億美元，不到“特朗普1.0”時期的一半。您如何看待特朗普政府第二任期對台軍售的政策？這一政策與他第一任期相比有哪些變化？



鐘厚濤：特朗普第二任期對台軍售政策，我認為將會有八大方面的變化：



第一是對台軍售金額增多。特朗普在第一任期的4年時間裡共對台售武11次，共180億美元，超過奧巴馬政府8年時間中的軍售總額。特朗普在第二任期可能會延續這個態勢並進行更大規模的對台軍售。特別需要注意的是，特政府在2019年曾向台灣出售66架總價值共計80億美元的F－16V戰鬥機，創下了1979年以來美對台軍售單筆最高的記錄。未來，特朗普政府對台軍售可能會呈現擴大趨勢，不僅總額高，單筆軍售數額也會高。



第二是對台軍售頻率增加。特朗普在第一任期內推動以商業方式向台灣出售武器與軍事技術，對台軍售不再單純由政府主導，審批流程大幅減少。2018年4月，美國國務院向台灣出售了所謂“營銷核准證”，授權美國企業通過商業模式向台灣潛艇製造提供敏感技術，等於授權美國軍工企業同台灣進行直接談判。可以預見，特朗普政府第二任期內，不僅是政府，美國軍工企業也會加大對台軍售力度。在拜登政府的4年任期裡共有19次對台軍售，特朗普政府第二任期的4年時間裡，軍售次數很有可能超過這個數字，值得高度關注。

