快評：大罷免被看衰　綠營氣勢消失中

中評社快評／全台大罷免將進入第二階段，賴清德23日中午邀請民進黨籍“立委”至官邸烤肉，用意明顯。不過，綠委事後均表示整場烤肉趴未提及大罷免之事。從近期情勢發展及外界反應看，大罷免被很多人看衰，綠營氣勢在不斷消失中。



據媒體統計，截至二月十九日，適用選罷法舊法的“立委”罷免案共有五十二件，包括國民黨卅四位、加入國民黨團運作的無黨籍“立委”一位、民進黨十七位；若順利成案，投票時間將落在八月。在此之前，民團須在六十天內完成十倍以上的連署，如何保溫成最大難題，也要視政黨資源如何助攻。



大罷免被很多人看衰，主要觀點包括：1，綠營喊得火熱，實際行動冰冷，民進黨中央溫吞保持距離；2，桃色醜聞衝擊大罷免議題，“一個人就把大罷免搞沒了”；3，賴當局會很快感受到特朗普的壓力，要面對關稅等一大堆其他議題。等等。



《美麗島電子報》最新公布的2月民調顯示，賴清德執政表現滿意度為48.6%，已經跌破5成。前“立委”沈富雄23日在政論節目表示，賴清德最近聲望下跌，跟大罷免關係很大。



《TVBS》20日公布的民調顯示，民眾黨“立院”黨團總召黃國昌滿意度39%，不滿意度42%；國民黨“立院”黨團總召傅崐萁滿意度31%，不滿意度46%；民進黨“立院”黨團總召柯建銘滿意度20%，為三位黨團總召最低，不滿意度59%。柯建銘是民進黨大罷免的主帥，滿意度衹有20%，難怪會被質疑這場仗要怎麼打下去。



有說綠營罷免敗象已露，推動下去，可能演化成政治危機。如果民進黨最後拿不下五席，甚至反罷還輸席次，將會重創氣勢，牽連到2026、2028選舉。民進黨中央溫吞保持距離、三心二意，是形勢所迫，也是因為還在算計中。