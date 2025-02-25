河南開展招投標領域突出問題專項整治

河南省開封市紀委監委督促行業主管部門嚴格規範履行監管責任，系統推進招投標領域制度改革。圖為該市代理機構工作人員按流程開標。袁洋 攝（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京2月25日電／據中國紀檢監察報報導，河南紀檢監察機關聚焦工程項目招投標領域突出問題，部署開展專項整治，緊盯“關鍵少數”、重點領域、重點部門，壓緊壓實招標人主體責任、行政監督部門監管責任，集中發現一批問題線索、查辦一批典型案件、完善一批制度機制，以系統思維貫通查改治，加快推進招投標領域改革，著力淨化優化工程項目招投標領域政治生態和營商環境，以扎實的工作成效助推經濟社會健康發展。



強化統籌聯動，向招投標領域亂象亮劍



工程項目招投標領域權力集中、資金密集、資源富集，是權力尋租和腐敗問題易發高發領域。2024年以來，河南紀檢監察機關、公安機關深入貫徹落實省委工作部署，嚴厲打擊工程項目招投標領域腐敗和違法犯罪行為，推動發改、住建、交通、水利等行政監督部門全面自查和監督抽查，強力推進案件查辦，協作配合、同向發力，向招投標領域亂象亮劍。



找准問題，才能靶向監督。“我們篩選了40餘起招投標領域腐敗案件，開展了類案分析，發現招投標領域問題多集中在責任缺失、監管缺位等方面。”省紀委監委有關負責人介紹，向省委作專題匯報後，省委常委會專門作出安排部署，省紀委監委隨即著手啟動專項整治。



2024年9月，河南省紀委監委聯合公安部門印發專項行動工作方案，在全省範圍內開展為期一年的工程項目招投標領域腐敗和違法犯罪問題專項整治，圍繞項目立項、招標、投標、評標、定標、履約等全流程，從項目審批、招標方式、評標定標、公共資源交易管理、行政監督等10個方面重點查處違法犯罪行為，嚴厲打擊背後的插手干預、利益輸送、徇私舞弊、失職瀆職等腐敗問題。



為確保專項行動取得實效，一方面，督促以招標人身份實施項目招標的黨政機關、國有企事業單位、人民團體，按照“誰實施、誰負責”的原則對整治範圍內的項目開展全面自查；另一方面，督促發改、住建、交通、水利、農業農村、工信、商務等行政監督部門按照“雙隨機、一公開”的原則開展抽查核實。截至目前，全省共自查項目8萬餘個，抽查項目2.8萬個，發現問題6015個。



為深入摸排問題線索，河南紀檢監察機關、公安機關對2020年以來處置的工程項目招投標領域問題線索開展大起底和“回頭看”，同時聯合巡視巡察、審計、財政等部門全面梳理涉及工程項目招投標領域問題線索。