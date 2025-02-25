江蘇省南京市秦淮區紀委監委開展優化營商環境專項監督，持續梳理排查各類政策落實情況，強化監督檢查，督促相關職能部門把惠企政策落實到位。圖為該區紀委監委工作人員在秦虹街道便民服務中心瞭解相關情況。蔣守昌 攝（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京2月25日電／據中國紀檢監察報報導，推進政治監督具體化、精準化、常態化，必須站穩人民立場，堅持人民至上。實踐中，如何深刻把握落實黨中央重大決策部署與維護人民利益的內在一致性，堅持執紀執法為民、糾風治亂為民，堅決搬掉妨礙惠民政策落實的“絆腳石”，讓群眾可感可及？我們採訪了三位地方紀委監委主要負責同志。



本期嘉賓



張 堅 湖北省黃石市委常委，市紀委書記、監委主任



唐利娟 河南省濮陽市委常委，市紀委書記、監委主任



趙 平 四川省攀枝花市委常委，市紀委書記、監委主任



堅持執紀執法為民、糾風治亂為民，以強有力的政治監督破除惠民政策落實“中梗阻”



記者：實踐中，如何深刻把握落實黨中央重大決策部署與維護人民利益的內在一致性，執紀執法為民、糾風治亂為民，把人民滿意作為根本標準，讓群眾可感可及？



張堅：強化政治監督，推動黨中央決策部署落地見效，必須站穩人民立場，緊盯“責任”二字。我們推動市委扛牢主體責任，建立落實習近平總書記關於生態環境保護、安全生產、平安建設等重要指示批示台賬，統一歸口管理，常態化開展“回頭看”，並將貫徹落實情況作為市委巡察、目標管理考核、領導班子及領導幹部評價等重要內容。對照市委的落實台賬，市紀委監委跟進建立監督台賬，細化監督事項，明確監督措施，明晰監督責任，強化監督執紀問責，嚴查違背人民意願、損害人民利益的人和事，嚴查脫離群眾的形式主義、官僚主義，嚴查急功近利的形象工程、政績工程，讓群眾看到新變化、得到新實惠。督促市農業農村、市場監管、自然資源等17家職能部門，對本系統、本領域貫徹落實習近平總書記重要指示批示情況開展專項監督檢查，建立問題、整改、治理“三張清單”，實行銷號管理，推動化解棚改回遷難、不動產登記難等一批群眾反映強烈的民生問題，把實事辦到群眾心坎上。