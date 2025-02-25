中評社北京2月25日電／網評：持續深化整治形式主義為基層減負



來源：光明日報 作者：過勇



不久前，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室會同中央紀委辦公廳對3起整治形式主義為基層減負典型問題進行通報，形成強有力的震懾，釋放出整治形式主義、持續為基層減負的鮮明信號。



黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出“健全防治形式主義、官僚主義制度機制”“健全為基層減負長效機制”。這充分體現出黨中央對整治形式主義的一貫堅定態度，反映出為基層減負的重要性和迫切性。形式主義是黨和國家發展的大敵，是我們黨團結帶領人民在強國建設、民族復興進程中必須鏟除和克服的弊病。



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央將整治形式主義作為作風建設的重中之重，深刻把握形式主義的規律和危害，對整治形式主義提出一系列重要論斷，作出一系列重要部署。習近平總書記指出，形式主義實質是主觀主義、功利主義，根源是政績觀錯位、責任心缺失，用轟轟烈烈的形式代替了扎扎實實的落實，用光鮮亮麗的外表掩蓋了矛盾和問題。在二十屆中央紀委四次全會上，習近平總書記強調，落實整治形式主義為基層減負長效機制，讓廣大基層幹部有更多精力抓落實。這些重要論述為整治形式主義指明了方向，也為相關工作的全面推進提供了根本遵循。



整治形式主義為基層減負，黨中央態度堅決、一以貫之不斷向縱深推進。2024年8月，中辦、國辦印發《整治形式主義為基層減負若干規定》，這是首次以黨內法規形式制定出台為基層減負的制度規範，以更加具體精準的條文規定為整治形式主義提供了有力制度支撐。同月，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制會議召開，充分釋放出以改革精神和嚴的要求持續推進整治形式主義為基層減負的強烈信號。不僅如此，新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》對形式主義、官僚主義也進行了新的規制，將“違反精文減會有關規定搞文山會海”“在督查檢查考核等工作中搞層層加碼、過度留痕，增加基層工作負擔”等行為納入紀律處分範圍。