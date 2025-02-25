追光：舞獅少年　火到海外！

圖為在倫敦舉行的2025年“四海同春”新春文化慶典活動上，朱浩然等隊員們表演“引獅員高台鉗腰獅身旋轉1080度”動作。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月25日電／3張方桌，搭成1米6的高台，四頭威風凜凜的“獅子”，在手持綉球的少女“引獅郎”引導下，舞出千姿百態，叠羅漢、單獅高台做肩等動作，行雲流水，一氣呵成。“獅子”旁，兩名身著戲服的表演者，扭頭間拂帽甩帶，扇子開合瞬間變換臉譜。



據新華社報導，今年春節期間，在英國倫敦舉行的2025年“四海同春”新春文化慶典活動上，這段融入非遺傳統技藝川劇變臉的9分鐘“蜀獅幻變”表演，驚艶四座。



舞獅表演者並非職業舞獅隊，而是來自四川天府第七中學，一群平均年齡15歲的少年。他們都是帶著對舞獅的好奇加入學校舞獅社團，學習北獅表演。舞獅是我國一項歷史悠久的傳統民間藝術，有南獅、北獅之分，二者技藝各有千秋。近年來，舞龍舞獅在各大中小學校園逐漸流行，成為青少年強身健體的選擇。天府第七中學北獅隊成立於2017年，教練張興強是該校體育老師，他在讀本科時入選四川師範大學龍獅隊練舞獅，後來把舞獅技藝帶到任職學校。舞獅不僅是技術活兒和力氣活兒，更考驗隊友之間的默契度。一套獅頭和獅身的道具服裝有10多斤重，套上行頭後視野縮窄，“獅頭”只能從獅子嘴看外面，“獅尾”則通過地板觀察周圍。完整的一套表演需要6分鐘，包含十多個難度動作。天府第七中學北獅隊隊員們從零開始，一招一式學習，他們每周利用課餘時間練習三次，從基本體能和武術功架練起，進行俯臥撐、長跑等耐力訓練，學習高舉、坐肩、滾翻等基本功，徒手練習合格後再加道具，最後是上桌練習，跳上跳下，難免會磕碰受傷，只因“喜歡和搭檔一起努力”，他們把一個並不輕鬆的愛好堅持了下來。舞獅隊中，15歲的朱浩然是“獅尾”之一，學習舞獅一年多，一開始他每次練完啞鈴後雙手痙攣顫抖，如今已能負重200多斤，還解鎖了“引獅員高台鉗腰獅身旋轉1080度”等高難度動作，收穫滿滿的成就感。



8年來，天府第七中學北獅隊不斷有新人加入，隊員從6名發展到26名，從名不見經傳到多次在全省、全國龍獅錦標賽上獲得冠軍，在國際舞台嶄露頭角。鑼起鼓落，雄獅抖擻，龍獅精神在校園生出扎實的“根脈”，一群又一群少年勇敢逐夢，和舞龍舞獅一樣，生生不息。

