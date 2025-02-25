在藍帶廚藝學院內品味中國美食

中評社北京2月25日電／據新華社報導，二月的加拿大首都渥太華依然冰天雪地，位於市中心的法國藍帶廚藝學院渥太華校區門口，大紅燈籠高高懸掛。在中庭廚房，當中國廚師將香料下入油鍋的瞬間，花椒的辛香四溢，全場觀眾的目光都被操作台牢牢吸引。



法國藍帶廚藝學院是世界知名的烹飪學校之一。學院和中國駐加拿大大使館聯合舉辦的“品味中國美食”活動日前在此舉行。來自中國大使館的廚師為外國廚藝學員帶來三款中國美食的製作講解。



第一款是川味名菜“口水雞”，紅油的香辣衝擊著觀眾的味蕾。吳師傅告訴大家：“口水雞的‘口水’，在中文裡既是辣出來的生理反應，也是饞出來的心理渴望。”



為大家介紹中國烹飪手法中的炒、爆、溜、炸、烹、煎、塌、貼、瓤、燒時，李師傅講得行雲流水，卻忙壞了一旁的翻譯。要把這些烹飪技巧精準翻譯成英文殊為不易。但看著李師傅連比帶劃，台下觀眾心領神會，不時爆發出笑聲和滿堂喝彩。



特別是當李師傅一邊看著觀眾進行講解，一邊將葱姜切成細絲，學員們連連驚呼：“他切的時候居然不用看！”



第二款是東北佳肴鍋包肉，翻譯給學員介紹做法的同時，也不失時機邀請大家去中國的冰雪之城哈爾濱看看。



到了第三款美食綠豆糕製作環節，學員們紛紛上前跟著張師傅親手實踐。當印著楓葉形狀的綠豆糕完整脫模時，觀眾發出嘖嘖贊嘆。



藍帶廚藝學院工作人員阿爾菲說，法餐和中餐有不少共同之處，學員們通過此次活動也在向中國大師傅學習和借鑒中國飲食文化。