港股市場最快明年無紙化

中評社北京2月25日電／據大公文匯網報導，香港證監會昨日表示，目標最快在2026年1月實施無紙證券市場制度。證監會昨日還就無紙化制度下，股票過戶處可收取的3類收費設定限額，並於昨日起展開諮詢，諮詢期至4月23日結束。證監會發言人昨對香港文匯報等媒體表示，今次相信是正式實行無紙化制度前，最後一次市場諮詢。但證監會補充說，無紙證券市場最終實施時間，仍需視乎相關附屬法例立法程序及市場準備情況。



證監會發言人昨指出，股票過戶處就無紙化證券市場所設立的3類收費，分別是設立讓投資者持有及管理無紙證券設施所需費用、去實物化的費用，以及處理和登記證券轉讓所需的費用。證監會建議對以上收費設定限額，是為投資者提供一定程度的保障，因為股票過戶處是由上市公司揀選及聘請，投資者沒法自行選擇，在有關收費上缺乏議價能力。今次建議就這些收費設定限額，可為投資者提供一定程度的保障。此外，統一收費基準將有助為市場簡化程序及避免混淆。



鼓勵股民將實物股票無紙化



證監會發言人說，制訂有關限額時，已力求在不同持份者如何分攤成本方面取得平衡，以及為投資者維持合理費用，措施亦將鼓勵投資者及早將手頭實物股票無紙化，同時確保核准證券登記機構業務在商業上持續可行。



新制度下，投資者可透過在過戶處開立USI（uncertificated securities investor）戶口，以個人名義持有無紙化股票，並一如實物股票般，享有該股票的法定擁有權及一切股東權益，得到更佳的投資者保障。證監會建議，日後過戶處對開設USI戶口的收費，每個戶口不應超過50元，但以公司名義設立的戶口，或選用高階服務的戶口不受此限。證監會稱，目前上市公司主要採用本港兩家股份過戶處，而開戶費是一次性收費。



此外，目前持有實物股票的投資者，在新制下如欲把實物股票轉為以USI戶口持有（即去實物化），每張股票的處理費不應超過5元，最低收費為20元，建議同樣僅適用於個人名義戶口。