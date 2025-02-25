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中超綜合：衛冕冠軍上海海港迎來“開門紅”
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2025-02-25 14:53:24
2月23日，浙江隊球員弗蘭克（右）進球後與隊友埃弗拉慶祝。（新華社記者 江漢 攝）
中評社北京2月25日電／據新華網報導，23日，2025賽季中超聯賽首輪結束了最後五場比賽的角逐，衛冕冠軍上海海港隊迎來“開門紅”，其他幾場比賽則以平局收場。
浙江隊本輪坐鎮主場對陣“升班馬”大連英博隊。第9分鐘，埃弗拉邊路突破後傳中，助攻弗蘭克先拔頭籌，浙江隊一球領先進入下半場。易邊之後，大連英博隊的卡蘭加在第57分鐘利用角球機會扳平了比分。此後，浙江隊加強攻勢，但沒能改寫比分，兩隊最終1：1握手言和。
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