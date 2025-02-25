中評社北京2月25日電／網評：抓好思想建設這個基礎



來源：光明日報 作者：陳家喜



習近平總書記近期在《求是》雜誌發表的《健全全面從嚴治黨體系》重要文章指出，“健全固本培元、凝心鑄魂的教育體系”“必須抓好思想建設這個基礎，堅持不懈推進黨的創新理論武裝”。歷史和實踐反復證明，思想建設是黨的基礎性建設，是全黨統一思想、統一意志、統一行動的重要保障。站在新的歷史起點上，加強黨的思想建設，不僅是實現中華民族偉大復興的迫切需要，更是我們黨始終保持生機活力的重要法寶。



思想建設如同樹木生長，既需要經常性教育滋潤根基，也需要集中性教育助力拔節成長。經常性教育是黨員幹部思想建設的“日常功課”，如春風化雨般潤物無聲；集中性教育則是思想建設的“畫龍點睛”，推動認知飛躍，促使思想實現質的突破。



堅持經常性教育與集中性教育相結合，需要強化統籌規劃，推動經常性教育與集中性教育深度融合，形成相輔相成、相互促進的良性循環。通過黨委（黨組）理論學習中心組學習、“三會一課”、主題黨日等形式，讓黨的創新理論融入黨員幹部的日常思想深處；通過主題教育、集中培訓、專題研討等方式，讓黨員幹部對理論的理解更全面、更深入。充分發揮線上線下協同的優勢，利用網絡學習平台、手機客戶端等渠道，推送精練的學習內容，滿足碎片化學習需求；同時，通過線下專題講座、集中培訓等形式加強深度學習，確保學習鏈條不斷裂、學習效果更扎實。此外，要建立資源共享機制，打造黨員幹部教育資源庫，匯聚優秀課件、教學視頻和鮮活案例，為理論學習提供源源不斷的養分，讓黨的創新理論真正“飛入尋常百姓家”，深深扎根於黨員幹部的思想和行動之中。



理論的生命力在於實踐。推動黨的創新理論入腦入心，關鍵在於“知行合一”，要落實到“會學”“會用”。然而，在一些地方和單位，理論學習與實踐運用“兩張皮”的現象依然存在。破解“學用脫節”的問題，亟須通過加強理論與實踐的有機結合來解決，真正實現思想上的統一、意志上的堅定和行動上的自覺。



新時代新征程上，推動理論武裝和實踐運用相結合，要引導黨員幹部帶著問題學、聯繫實際學，把理論學習與工作實踐結合起來，把理論運用到解決實際問題中。通過案例研討、現場體驗、情景模擬、互動交流等靈活多樣的學習方式，激發黨員幹部主動學習、深入思考的內生動力，真正做到學有所思、學有所悟、學有所用。要將理論學習成果轉化為具體的工作目標和實踐經驗，把理論運用的成效作為衡量幹部能力的重要標準。通過建立理論指導實踐的長效機制，把理論學習與實踐成效納入幹部考核體系，促使黨員幹部在學中幹、在幹中學，做到知行合一、學以致用，讓黨的創新理論在實踐中開花結果，為黨和人民事業發展注入強大動力。