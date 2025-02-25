2024年我國海洋生產總值首破10萬億元

中評社北京2月25日電／據科技日報報導，24日，自然資源部海洋戰略規劃與經濟司發布《2024年中國海洋經濟統計公報》（以下簡稱《公報》）。《公報》顯示，2024年，我國海洋經濟呈現強勁發展勢頭，經濟總量再上新台階，全國海洋生產總值首次突破10萬億元，達105438億元，比上年增長5.9%，占國內生產總值的比重為7.8%。



《公報》稱，我國海洋新興產業不斷培育壯大。海洋工程裝備製造業持續回暖，新要素、新動能驅動產業轉型升級，裝備關鍵核心技術不斷突破，增加值比上年增長9.1%；海洋藥物和生物製品業保持平穩發展；海洋電力業保持快速增長態勢，海上風電發電量比上年增長28.2%，深遠海風電有序拓展，潮流能、波浪能等海洋能研發穩步推進；海水淡化與綜合利用業穩步增長，已建成海水淡化項目規模超280萬噸／日，海水直接利用量持續穩定增長。



同時，海洋傳統產業平穩較快發展。海洋漁業現代化建設加快推進，海洋水產品穩產保供能力持續提高；海洋油氣資源保供能力持續增強，海洋原油、天然氣產量比上年分別增長4.7%和8.7%；海洋工程建築業穩步發展，跨海通道、海洋油氣、沿海港口及航道等多項重大工程持續推進；海洋船舶工業持續快速增長，新承接海船訂單量、海船完工量和手持海船訂單量連續多年居全球首位，海洋船舶高端化、智能化、綠色化成效顯著；海洋化工生產平穩較快增長，化工產品產量持續增加；海洋交通運輸業保持較快增長，海洋貨物周轉量比上年增長9.5%，港口服務能力進一步增強；海洋旅遊業實現較快增長，海洋旅遊市場持續升溫，上海、天津、廣州、深圳等沿海城市旅遊熱度全年保持高位，多個沿海地區旅遊收入增速超過10%，郵輪旅遊躍上新台階。