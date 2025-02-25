中評社北京2月25日電／網評：加沙民眾期盼真正的和平與穩定



來源：人民日報 作者：沈小曉



當地時間2月22日，加沙地帶南部的拉法陰雲密布。數千加沙民眾現場見證，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）移交以色列被扣押人員。“我們希望停火協議第二階段也能達成，希望戰爭盡快結束，讓人民和平相處。”加沙居民艾哈邁德·穆蓋爾表示。



隨著停火換俘協議上個月正式生效，加沙地帶終於迎來和平曙光。協議生效後，埃及立即重新開放拉法口岸，滿載人道主義援助物資的卡車通過口岸，為200多萬身處人道主義危機中的加沙民眾送去希望。



據聯合國統計，加沙地帶逾九成住房受到衝突波及，逾七成民用基礎設施因持續轟炸而嚴重受損。近九成加沙民眾流離失所，其中許多人被迫反復遷移10餘次，上百萬人在簡易帳篷中勉強生活，基本生活用品保障不足。衝突導致大片農田被毀，當地糧食生產加工幾近崩潰，多數食物售賣渠道停止運轉，食物完全依賴援助，饑餓陰霾並沒有散去。“加沙遭到廣泛而全面的破壞，我們需要重建，我們期盼真正的和平與穩定。”這是很多加沙民眾的心聲。



停火之後，數十萬巴勒斯坦人重返加沙北部。許多人拖家帶口，騎著毛驢、自行車穿梭於街道上，路邊有很多人拿著鏟子清理瓦礫，還有人在昔日家園的廢墟上搭建臨時住所。不少人滿懷希望返回家園，卻發現熟悉的地方已經面目全非。巴勒斯坦《耶路撒冷報》報導說：“重返家園的喜悅與悲傷交織在一起，人們在廢墟中尋找失去的親人。無論付出什麼代價，巴勒斯坦人都將堅守這片土地。”



“停火協議讓我們喜憂參半。衝突的停止令人欣慰，但我們失去了太多，悲傷多於喜悅。”馬爾旺·哈姆斯是加沙衛生部野戰醫院院長，也是一名麻醉師和重症監護醫師，他告訴筆者，“現在這裡的大多數醫院被摧毀了，學校和道路也被摧毀了……它們需要重建，我們的生活更需要重建。”