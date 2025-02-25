柬埔寨人民黨主席和政府首相會見尹力

中評社北京2月25日電／據人民網報導，2月24日，柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森和人民黨副主席、政府首相洪瑪奈在金邊分別會見中共中央政治局委員、北京市委書記尹力。



尹力首先向洪森、洪瑪奈轉達習近平總書記、李強總理的親切問候，表示在兩國領導人戰略引領下，中柬關係成為大小國家平等相待、互利共贏的典範。面對國際風雲變幻，中方願同柬方進一步加強高層往來和戰略溝通，深化治黨治國理論經驗交流互鑒，拓展各領域務實合作，攜手維護地區和平穩定、促進經濟繁榮發展。北京市將積極落實兩國領導人重要共識，以地方合作為中柬命運共同體建設注入新動力。



洪森、洪瑪奈請尹力轉達對習近平總書記、李強總理的良好祝願，表示當前國際形勢複雜演變，柬方高度重視鞏固柬中鐵杆友誼、增進兩黨兩國政治互信，將堅定奉行對華友好政策，堅定支持中方核心利益，深化黨際、經貿、人文、地方等各領域交流合作，共同維護世界和平與發展。



應柬埔寨人民黨邀請，尹力於2月22日至24日率中共代表團訪柬。其間，尹力還分別會見柬人民黨中央常委、國家銀行行長謝絲蕾，金邊市長坤盛、暹粒省長布拉索潘等，並向西哈努克太皇紀念雕像敬獻花籃，出席“你好，北京”文化交流活動，見證北京市和暹粒省文旅部門簽署合作協議等。