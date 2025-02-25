跨越25年！馬來西亞華人尋親成功

中評社北京2月25日電／據中國僑網報答，前幾日，在廣東信宜僑商會的幫助下，馬來西亞第三代華人楊慧賢與廣東老家的親人通上了視頻電話。25年未有音訊，兩家人在視頻中舉著書信，回憶楊慧賢祖父生前點滴。



信宜僑商會成員陳世亮是這次尋親的主力。與記者連線時，陳世亮剛剛結束和楊慧賢一家的視頻通話。從2025年開年到現在，陳世亮已幫助7名馬來西亞華人和信宜鄉親找到親人。楊慧賢一家的尋親過程很順利，被陳世亮稱為“短跑取勝”，從發布尋親短視頻到獲得楊氏一族後人的聯繫方式僅用1天。



陳世亮說，在“信宜馬來西亞華僑同胞尋親群”內，既有尋找馬來西亞親人的信宜人，也有尋找中國親人的馬來西亞華人。在他經手的尋親案例中，有諸如楊慧賢一家短時間內成功尋親的幸運事例，也不乏歷經漫長搜尋的馬拉松式經歷。



搜尋難點主要集中於姓名和地名的更改。早年下南洋的華僑大多更改了名字，其原用名常見於來往書信中。而由於行政區域的重新劃分，許多地名也發生了變化。此外，部分華僑的後代又移居至其他國家，增加了搜尋難度。



陳世亮與僑商會的成員們通過查閱書信、墓碑銘文來追溯原名，並參考信宜的舊縣志和歷史地圖來確認地名。他們還積極利用社交媒體平台，通過發布短視頻或圖文信息來傳播尋親線索，借助網絡的力量擴大搜尋範圍。



僑商會也有一項法寶，即《馬來亞高州聯誼錄》。聯誼錄以圖文形式對馬來西亞各地的高州會館創辦經過作了介紹，並記載了馬來西亞信宜籍僑胞的信息，為尋親過程提供了支持。

