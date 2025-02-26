金來爾：美有人稱要在台海使用核武 瘋狂！

金來爾談“美中核較量與台灣問題” 中評社華盛頓2月25日電（記者 余東暉）美國亞洲安全戰略專家金來爾（Lyle Goldstein）警告，美國戰略學界一些人鼓動將核保護傘延伸至台灣，甚至主張在台海衝突時使用核武器，這是瘋狂的，可能導致美中之間的核戰爭。他說，美中核戰危險首先是由台灣“戈爾迪安之結”所驅動。



美國民間反戰組織“馬薩諸塞和平行動”和“和平、裁軍和共同安全運動”日前聯合舉辦線上論壇，請布朗大學訪問教授、沃特森國際和公共事務研究所中國項目主任、華府智庫“國防優先”亞洲接觸主任金來爾談“美中核較量與台灣問題”。



金來爾在講座中談到了近年來中國核力量的提升，更多地談到了美國戰略學界近年來令人擔憂的對華和戰略思維的變化。他引用了大西洋理事會和新美國安全中心的三個報告。



大西洋理事會副主席克羅尼克（Matthew Kroenig）2023年9月在大西洋理事會的一個報告中稱，如果中國大陸擁有進攻台灣的能力，但美國尚未獲得阻止攻擊的能力，在這種情況下，美國可能會選擇對解放軍使用核武器，以阻止進攻。美國決策者也應該考慮正式將核保護傘延伸至台灣。華府應該與台北展開對，討論在對岸進攻的情況下核升級的風險，以及在台灣政府的要求下，美國在台灣土地上使用核武器的計劃。