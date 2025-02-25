馬斯克喊話聯邦政府雇員：兩次不交周報被炒

中評社北京2月25日電／據新華社報導，美國政府效率部負責人埃隆·馬斯克24日說，如果聯邦政府雇員第二次對匯報上周個人工作進展的要求熟視無睹，則面臨被解雇。



馬斯克當日在社交媒體發文說，根據美國總統特朗普的想法，若聯邦政府雇員第一次不對要求匯報上周個人工作進展的郵件進行回復，“他們將獲得一次機會”，“第二次不回復將導致被解雇”。



另據美國媒體報導，特朗普24日在與到訪的法國總統馬克龍會談期間說：“他（馬斯克）正在做的是要表明，‘你究竟是不是在工作？’。”特朗普稱，很多人沒有回復郵件是因為“這些人甚至根本不存在”。



馬斯克此前曾在社交媒體上寫道：“所有聯邦雇員將很快收到一封電子郵件，要求瞭解他們上周完成的工作。未作回應將視同辭職。”上述電子郵件已由美國人事管理局22日晚發出，題為《你上周做了什麼？》。媒體獲取的郵件內容顯示，聯邦雇員被要求列出“五項上周業績”，回復時間截至美國東部時間24日23時59分。



據媒體報導，美國聯邦檢察官辦公室等機構向雇員發送電子郵件，建議他們先別急於回復人事管理局發的“匯報工作”郵件，待該部門核實郵件內容並制定回復規範後再行動。國家海洋和大氣管理局提醒員工，人事管理局的郵件內容“不合常規、出人意料，需要管理部門進一步核查”。



特朗普今年1月20日在宣誓就職當天簽署行政令，組建由馬斯克牽頭的名為政府效率部的顧問委員會，並聲稱這將大幅削減聯邦開支，以恢復聯邦政府的能力和效率。近期，政府效率部因獲取多個聯邦政府部門信息，遭多方批評，並在多地引發抗議。



