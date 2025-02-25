烏克蘭危機升級滿3年，變局已來？

中評社北京2月25日電／據新華社報導，2月24日，烏克蘭危機升級滿3年。當前，和談呼聲不斷上升。近期美俄高層圍繞解決這場危機的互動倍受關注，也引發烏克蘭和歐洲多國不滿。各方利益分歧盤根錯節，相互博弈仍在激化。新華社駐俄羅斯、烏克蘭、美國和歐洲的記者從前方發回的報導：



＠俄羅斯



烏克蘭危機升級已歷時三年，戰場外的外交博弈近期出現新進展。



俄美高層逐步恢復直接對話和溝通，對穩定地區和國際局勢十分重要，對推動烏克蘭危機解決有積極作用。但另一方面，俄美恢復聯繫引發烏克蘭和歐洲的不滿和質疑，由於在烏克蘭危機解決方案、歐洲安全整體架構等問題上存有分歧，各方力量正在進行激烈博弈，烏克蘭危機徹底解決仍需要各方共同努力。



＠烏克蘭



烏克蘭民眾急切盼望停火，但又不看好停火前景，認為俄烏立場迥異，即使停火也恐難持久。此外，烏克蘭各界認為，當前實現和平的最大不確定因素來自美國總統特朗普。



分析人士認為，特朗普上台後打出的政策“亂拳”是在對各方進行“壓力測試”，通過試探各方底線以謀取最大利益和施壓籌碼。未來，如果美俄無法就戰略層面的“根源問題”達成妥協，特朗普是否會再次突然調轉槍口也未可知。在特朗普的強力攪動下，圍繞烏克蘭危機的全球博弈正在激烈展開，各種不確定性加速碰撞，接下來各方將就更廣泛的和平框架構建進行實質性較量。

