中評社北京2月25日電／網評：哪吒鬧港的文化意蘊



來源：大公文匯網 作者：黎岩



國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（又稱《哪吒2》）氣勢如虹，爆紅全球，票房總收入逾150億元，登頂全球動畫電影票房榜，位居全球影史票房榜第八，且有望衝擊第五。截至2月24日18時，《哪吒2》還在北美、澳洲、新西蘭等地上映，全球票房達18.99億美元。雖則姍姍來遲，《哪吒2》在香港亦掀起熱潮，上周六上映首日全港多達800場次、票房逾650萬元，處處“爆棚”。《哪吒2》在海內外取得空前成功，全方位展現了博大精深的中國傳統文化的魅力和影響力。



或許外行人還沉浸在《哪吒2》鬧哄哄的場面而不明所以，行內人可圈可點的評價，倒是值得深思。比如，由以已故著名影評人羅傑·艾伯特（Roger Ebert）命名的資深影評媒體“羅傑·艾伯特”網站就給予了《哪吒2》三星的評價（滿分為四星），並稱其“在不犧牲前作成功元素的前提下，進一步提升了動作場面和戲劇張力。”作為對比，同期在海外上映的《美國隊長4》評分衹有一星。



《哪吒》系列故事取材於中國經典神話《封神演義》，雖然未必人盡皆知耳熟能詳，但在包括香港在內的民間已有一定認知度。據悉，《哪吒2》集合逾4000名專業人員、聯合100多間內地動畫公司的龐大陣容聯袂製作，獲內地《人民日報》等主流媒體大讚力推。本港之所以遲遲未能上映，甚至滯後於北美市場，其中一個主要原因就是四大發行商一度爭奪電影發行權，最終在各方協調下，聯手合作放映。這其中帶出來的本地影音市場運作機制方面的痼疾，確實有待業界反思如何進一步改進。



《哪吒2》不僅是一部優秀的電影藝術作品，更成為重構以除暴安良、匡扶正義的中華傳統文化為核心價值的文化認同的重要文化符號。影片中哪吒行俠仗義、反抗強暴、追求正義的真善美精神品格，以及百善孝為先、敬天敬地敬父母的血濃於水的真摯樸素情感的表白流露，在以華人為主體的多元香港社會形成強烈共鳴，這就為香港特區的傳統文化認同提供了重要的啟迪性的精神資源。且正因為是動畫片，更能夠吸引青少年入場，特別是需要父母親陪伴入場的幼兒，從而為更多幼小的心靈潤物細無聲地注入了傳統文化的基因。