【
大
中
小
】 【
打 印
】
敘利亞首都大馬士革郊區發生交戰 多人傷亡
http://www.CRNTT.com
2025-02-25 14:45:10
中評社北京2月25日電／據央視新聞報導，敘利亞首都大馬士革郊區前政權武裝人員與過渡政府武裝人員發生交戰，致敘利亞過渡政府安全局1人死亡，2人受傷。前政權武裝人員1人被逮捕，數名死傷。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
歐盟宣布暫停對敘利亞部分制裁
(2025-02-25 11:15:46)
敘利亞對歐盟暫停部分對敘制裁表示歡迎
(2025-02-25 11:11:52)
敘利亞全國對話會議初步定於本月25日舉行
(2025-02-24 10:30:37)
以色列空襲敘利亞和黎巴嫩邊境
(2025-02-21 14:53:11)
第三次敘利亞問題會議強調敘平穩過渡重要性
(2025-02-14 14:26:05)
中國呼籲國際社會為敘利亞提供建設性幫助
(2025-02-13 14:51:24)
普京與敘利亞過渡時期總統通電話討論敘局勢
(2025-02-13 10:40:48)
敘利亞宣布成立全國對話會議籌備委員會
(2025-02-13 10:32:50)
德支持敘新政府為維護國內和平採取的措施
(2025-02-08 14:12:36)