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敘利亞首都大馬士革郊區發生交戰 多人傷亡
http://www.CRNTT.com   2025-02-25 14:45:10


　　中評社北京2月25日電／據央視新聞報導，敘利亞首都大馬士革郊區前政權武裝人員與過渡政府武裝人員發生交戰，致敘利亞過渡政府安全局1人死亡，2人受傷。前政權武裝人員1人被逮捕，數名死傷。

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