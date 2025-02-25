哪吒出海展現大國文化自信

中評社北京2月25日電／據文匯網報導，蛇年春節，國產動漫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2），憑藉獨特的中國神話元素和精美製作，爆火席捲全球，掀起觀影狂潮，筆者也懷揣著無限憧憬擠進了影院。當熟悉的混天綾再次舞動，哪吒就那般帶著他的熱血與倔強闖入了人們視線；當銀幕上最後一縷火光熄滅，無數人的掌心仍殘留著灼燒般的震顫。“若前方無路，我便踏出一條路！若天地不容，我便扭轉這乾坤！”中國哪吒，漂洋過海，屹立世界之巔。



每一個中國人心中都有一個屬於自己的哪吒。哪吒的故事歷經千年傳承，承載中華民族的價值觀、道德觀和世界觀，一直在轉動演變。本次《哪吒2》中最扣人心弦的，是各人物身上所折射出的強大精神意志內核，引發了億萬人的強烈共鳴。每個人好像都能從中看到自己或家人、朋友，甚至其他人的影子，每一句台詞仿彿都在訴說著大家共同的故事。所以影片一經出現，不僅吸引了各國觀眾，更是繼去年遊戲《黑神話：悟空》的全球現象級熱潮之後，再次引發國際社會關於中華傳統文化與現代科技結合的深度思考。



具象描繪深層哲學思想



筆者認為，這是中國電影在新時代向世界講述中國故事、傳播中國聲音的一次有效嘗試，最成功的不是早已運用嫻熟的各類特效製作技術，而是人物的具象化和故事內容的“靈魂注入”，就是文化價值的豐富內核，如何以創新故事敘述方式適應不同文化背景的觀眾。這種重構，看似偶然，實際背後有著深刻的文化自信支撐。那何謂文化自信？影視作品作為傳播中華文化的一個高效載體，文化底氣從何而來？文化自信由何而生？又為何成為中華文化走向世界的強有力支撐？

