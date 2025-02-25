中評社北京2月25日電／網評：築牢法治防線，讓非法組織無處遁形



來源：人民網 作者：譜 鬆



以“公益慈善”之名騙取民眾捐款，假冒正規組織兜售有噱頭的證書，打著“中華”“全國”等名頭招搖撞騙……一段時間以來，總有各種不法社會組織利用具有迷惑性的身份欺騙大眾，不僅損害群眾利益，也消解合法組織的權威性，令人深惡痛絕。



近日，民政部對《取締非法民間組織暫行辦法》進行完善，出台《取締非法社會組織辦法》（以下簡稱《辦法》）。修訂後的《辦法》，針對當前執法實踐中存在的問題，從制度層面提出改進措施，旨在為打擊整治非法社會組織提供更加堅實有力的法制保障。



2018年以來，民政部聯合公安等部門先後開展了三次專項行動。特別是2024年，各級民政部門依法處置非法社會組織1066個。但非法社會組織依然“前僕後繼”，並不斷出現新形勢、新特點。比如隱蔽性強，發現難、取證難；違法成本偏低，被取締後換個“馬甲”繼續開展活動等。這就要求，監管力度需不斷強化，打擊整治工作要不斷向縱深發展。



此次《辦法》的出台可謂是積極回應社會的呼聲。《辦法》從打擊對象、責任分工、執法程序、執法措施等方面進行明確規範，進一步提升了工作整體效能。比如，規定由違法行為發生地的縣級登記管理機關負責取締工作，上級機關在必要時可直接介入；同時，對需取得許可證或批准文件而未依法取得的組織，明確由相關部門依法處理。釐清責任分工，既能避免監管空白，又能讓執法工作有章可循。再如，細化取締決定作出程序，增加法制審核、案件調查終結報告等相關內容。調整優化程序，提升規範化水平，有助於充分保障執法公正。



抵制非法社會組織，需要全社會的參與。相關部門負責人提醒，在參加社會組織活動前，可以到“中國社會組織政務服務平台”或者“中國社會組織動態”政務微信進行查詢，凡是查不到的，就要提高警惕。如果發現非法社會組織線索，要積極投訴舉報，讓其無處藏身。