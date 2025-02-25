中緬泰聯合執法合作取得重大戰果

中評社北京2月25日電／據人民網報導，2月20日至22日，緬甸妙瓦底地區的中國籍涉詐犯罪嫌疑人由緬方移送至泰國湄索，被中國公安機關陸續押解回國。近期，針對泰緬邊境地區連續發生網賭電詐惡性案件，中國、泰國、緬甸合力開展集中打擊行動，多個電詐窩點被鏟除，大批嫌犯落網。中國公安部有關負責人表示，此次行動是中緬泰開展執法合作取得的標誌性重大戰果，充分彰顯了三國聯合打擊電信網絡詐騙等跨國犯罪、共同維護地區安全穩定的堅定決心。



三方合力加大核查打擊力度



19日下午，記者乘飛機從泰國曼谷前往泰緬邊境泰國一側的城市湄索。目前，曼谷往返湄索衹有一趟可載客160多人的航班。與記者同機的泰國警察總署移民局副局長潘塔納少將表示，飛往湄索的航班在曼谷廊曼機場已加強篩查，外國旅客的機票和酒店等信息會被仔細核實，以防被騙入電詐網絡。



抵達湄索後記者看到，機場出口處設置了篩查中心。由泰國軍方和警方組成的檢查小組對外國旅客進行逐一登記篩查，對來自中國、印度、印度尼西亞、馬來西亞、越南等國旅客的檢查更加詳細。泰國警察舉著寫有“警惕被騙從事非法工作”字樣的宣傳牌提醒乘客。執勤的泰國軍方拉差瑪努特勤部隊中尉差納告訴記者：“目前抵達湄索的中國籍乘客每天10人左右，比以前的每天50—60人減少了約80%。”拉差瑪努特勤部隊隸屬納黎萱軍營，負責巡邏泰緬邊界。



20日清晨，記者來到泰緬邊境。沿兩國分界的莫艾河，泰國士兵每隔幾百米駐守，對岸是巡邏的緬甸軍人。湄索2號邊檢站大門前道路兩側停滿重載卡車，幾輛軍用吉普車疾馳而過，駛入站內，車內士兵荷槍實彈。9時30分許，緬方專車護送涉詐人員乘坐的大巴駛來，車窗簾幕緊閉，由警車開道押送，通過泰緬第二友誼大橋後進入泰國境內。車輛抵達湄索2號邊檢站後，嫌疑人依次下車，接受身份核查，並被登記列入黑名單。隨後，他們再次登上大巴，前往湄索機場，陸續被遣返回國。泰國副總理兼國防部部長普坦向記者表示，20日共安排4架航班離開湄索，每架載送50人，累計遣返200名嫌犯。



近期，中國、泰國、緬甸針對跨國電信詐騙犯罪展開的聯合打擊行動，取得階段性成果。未來，三國還將舉行高級別會議，就後續行動進行磋商。“中方對泰方和緬方採取強有力措施摧毀電詐團夥、維護中國及各國公民生命財產安全表示讚賞。”中國外交部發言人郭嘉昆在21日舉行的例行記者會上表示，搞網賭電詐，害人害己，難逃法網。從解救被困中國公民，到三方雷霆式合作，中方與各國攜手打擊跨境網賭電詐、保護中國公民生命安全與合法權益的決心堅若磐石。