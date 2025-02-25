中評社北京2月25日電／網評：以人民之名，書全過程民主的時代華章



來源：光明網 作者：謝偉鋒



陽春三月已近在眼前，我們即將進入兩會時間。一年一度的全國兩會，是中國實現全過程人民民主的重要場景，無論從哪個角度去審視，都會清晰看到中國民主政治建設的豐碩成果。



見證全過程人民民主發展所邁出的每一步，時間是客觀的見證者——



2019年11月，正在上海考察的習近平總書記來到虹橋街道，同正在參加立法意見徵詢的社區居民代表親切交流，首次提出：“人民民主是一種全過程的民主。”



在慶祝全國人民代表大會成立70周年大會上，習近平總書記強調：“我們要圍繞發展全過程人民民主，堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度，為實現新時代新征程黨和人民的奮鬥目標提供堅實制度保障。”



在慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會上，習近平總書記指出：“回顧歷史，展望未來，我們要更加堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，在發展全過程人民民主中把人民政協的顯著政治優勢更加充分發揮出來，不斷鞏固和發展生動活潑、安定團結的政治局面。”



由遠到近，我們聆聽習近平總書記在多個關鍵節點所發表的重要講話，會發現，不斷發展全過程人民民主，從來都是中國共產黨不渝堅持的重要理念，而全國人民代表大會和中國人民政治協商會議，就是“全過程人民民主”的生動實踐。



全過程人民民主，為了誰？依靠誰？——答案是“人民”！