中評社北京2月25日電／網評：今天，更要唱好英雄贊歌



來源：光明日報 作者：孫泊、陳瑤（均系南通大學馬克思主義學院研究員）



近期，葉光富、李聰、李廣蘇三位航天員受到中共中央、國務院、中央軍委的表彰。他們是不忘初心、牢記使命、獻身崇高事業的時代先鋒，是探索宇宙、築夢太空、建設航天強國的標兵模範。《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，優化英模人物宣傳學習機制，創新愛國主義教育和各類群眾性主題活動組織機制，推動全社會崇尚英雄、緬懷先烈、爭做先鋒。



當前，全社會崇尚英雄的氛圍日益濃厚。黨的十八大以來，黨和國家始終注重培育和弘揚英雄精神，以其作為價值標杆，引領社會風尚。通過講英雄故事、唱英雄歌曲、播英雄影視、立英雄傳記、續英雄譜系等豐富多彩的形式，濃墨重彩宣傳英雄，使英雄精神得到廣泛而深入傳播，英雄精神傳播取得切實成效，英雄人物的示範引領作用不斷發揮。通過對英雄人物的激勵和表彰，著眼於培塑和發現身邊的英雄模範，讓發現和關注英雄的過程成為全社會珍惜良知美德、守護主流價值、踐行英雄精神的過程。



新時代需要英雄輩出，需要大力弘揚英雄精神。我們要強化理論建構，講深講透講活新時代英雄故事，圍繞英雄精神開展體系化研究，不斷增強新時代英雄精神的穿透力、解釋力和感召力。加強英雄精神的學理闡釋，將英雄精神的科學內涵與中國式現代化的生動實踐相結合，深入開展英雄精神的內涵、特徵、價值、歷史脈絡等方面研究。例如，江西省德興市龍頭山革命烈士紀念館管理員認真整理方志敏烈士的事跡，為參觀紀念館的觀眾進行義務講解，將黨的最新理論成果融入講解過程，將英烈故事講得生動感人。此外，還應依托重大紀念日、重大歷史事件、愛國主義教育基地等平台，創新開展烈士紀念日活動，推動英雄紀念活動制度化、生活化和常態化。在全社會營造尊崇英雄、學習英雄的濃厚氛圍。



創新多元傳播，著力拓寬新時代英雄精神宣傳渠道。例如，貴州長征文化數字藝術館深入挖掘長征途中真實的歷史故事，採用全息影像、虛擬現實、增強現實、全息投影、三維聲場等技術，將長征歷史轉化為動態場景，增強觀眾的互動體驗，使其切身感受到紅軍戰士的革命英雄主義氣概。同時，要利用數字技術整合新時代英雄精神資源數據庫，築牢英雄精神宣傳教育的主陣地。強化以數字賦能傳統傳播媒介，做大做強英雄文化產業建設，不斷開辟新陣地。依托前沿高新技術，搭建人們和英雄之間的交互感，通過角色扮演、場景重現，對英雄人物進行立體化、形象化傳播，讓人們穿越時空，體悟英雄精神。