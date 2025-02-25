中評社北京2月25日電／網評：中央一號文件明確治理高額彩禮



來源：光明日報 作者：龍敏飛



2025年中央一號文件如約而至，再次聚焦“三農”，為進一步深化農村改革、扎實推進鄉村全面振興、加快農業農村現代化擘畫新藍圖。文件明確要求推進農村移風易俗，推進農村高額彩禮問題綜合治理，發揮婦聯、共青團等組織作用，加強對農村適婚群體的公益性婚戀服務和關心關愛。同時，加大對婚托婚騙等違法行為的打擊力度。



推進移風易俗，早已是社會共識。雖然各地都在努力行動，但在部分農村地區，高額彩禮的習俗依然客觀存在。從“三斤三兩”百元鈔的習俗，到“一動不動”（轎車＋商品房）的硬性要求，再到“萬紫千紅一片綠”的說法，彩禮依然是部分農村家庭的沉重負擔。全國婚俗調研數據顯示，2024年農村平均彩禮達12.8萬元，相當於農民人均可支配收入的4.2倍，這證明移風易俗的形勢依然嚴峻。



高額彩禮之所以出現，原因也不盡相同。有些是為了面子，不能在親戚面前抬不起頭；有些是落後觀念作祟，覺得養女兒就是要求回報；有些是為未來生活以及養老問題提前謀劃……不管是何種原因，高額彩禮帶來的負面影響都不容小覷。



如今，2025年中央一號文件再次聚焦“三農”問題，並將推進農村高額彩禮問題綜合治理列入其中，這可謂是一劑良方，直指農村發展的痛點問題。而且，文件還提出了具體的舉措，比如，要發揮婦聯、共青團等組織作用，要從情感和心理層面進行指導，要加大對婚托婚騙等違法行為的打擊力度等。這些做法都很有針對性，若能落到實處，也是釜底抽薪之舉。



整治高額彩禮，政策干預是有效的。比如江西撫州創新“彩禮累進稅”，超出當地人均收入3倍部分徵收20%的調解基金；河南蘭考推行“零彩禮光榮榜”，為新人提供蜜月旅行基金等。最終，試點地區的平均彩禮均有所下降，這就是最好的證明。而中央一號文件的干預效果，更值得期待。治理高價彩禮，具有多重積極意義，如減輕農村家庭的經濟負擔，減少因彩禮引發的糾紛，有利於推進移風易俗，促進農村精神文明建設等。既如此，何樂而不為呢？



治理農村地區高額彩禮不可能一蹴而就，而是一項長期且艱巨的任務，需要政府部門、社會各方和各個家庭的協同努力，衹有久久為功，才能讓彩禮回歸合理的區間。