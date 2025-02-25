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韓國一高速橋梁倒塌，稱2名中國工人遇難
http://www.CRNTT.com   2025-02-25 15:10:52


　　中評社北京2月25日電／據央視網報導，當地時間25日，韓國忠清南道天安市高速公路工地發生垮塌事故，導致10人被掩埋。目前搜救完畢，事故造成4人死亡，5人重傷，1人輕傷。據韓國消防部門消息，事發現場有2名中國工人死亡。

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