韓國一高速橋梁倒塌，稱2名中國工人遇難

中評社北京2月25日電／據央視網報導，當地時間25日，韓國忠清南道天安市高速公路工地發生垮塌事故，導致10人被掩埋。目前搜救完畢，事故造成4人死亡，5人重傷，1人輕傷。據韓國消防部門消息，事發現場有2名中國工人死亡。