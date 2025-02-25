馮德萊恩說烏或能在2030年前加入歐盟

中評社北京2月25日電／據新華社報導，歐洲聯盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩24日說，烏克蘭如果保持目前的改革步伐，或許能在2030年之前加入歐盟。



馮德萊恩當天與歐洲多名領導人訪問烏克蘭首都基輔，參加烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基主持召開的“支持烏克蘭”峰會。峰會以線上線下結合方式召開，主要討論對烏援助、對俄制裁、為烏克蘭提供安全保障等問題。



馮德萊恩告訴媒體記者，她對烏方的“政治意願”非常讚賞，烏克蘭如果“繼續以這種速度和質量發展，也許可以在2030年之前加入歐盟”。



歐洲理事會主席安東尼奧·科斯塔補充說，加入歐盟將是烏克蘭未來最重要的安全保障。



烏克蘭危機於2022年2月全面升級，烏方當月遞交入盟申請，同年6月成為歐盟候選國。2023年12月，歐洲理事會決定啟動烏克蘭入盟談判。2024年6月，歐盟與烏克蘭舉行首次部長級政府間會議，標誌著烏克蘭入盟談判正式啟動。



不過，即便啟動談判，若想正式成為歐盟成員國仍需經歷漫長過程。以土耳其為例，該國1999年獲得候選國資格，2005年啟動入盟談判，但談判至今仍未取得突破。



俄羅斯總統新聞秘書德米特裡·佩斯科夫2月18日說，加入歐盟是烏克蘭的主權權利，但俄方反對烏克蘭加入軍事聯盟。



此前，俄羅斯一直反對烏克蘭加入北大西洋公約組織。