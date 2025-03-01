兩會專訪：文頴怡談香港新發展優勢

港區全國人大代表、香港廣西社團總會會長文頴怡（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月1日電（記者 盧哲）全國兩會將於3月初在京召開。港區全國人大代表、香港廣西社團總會會長文頴怡日前接受中評社記者專訪，從香港“增強國家認同”、地區民生工作“通力合作”、兩地青年交流“提質加深”、香港經濟“轉型升級”等方面，暢談了對香港新階段聚焦發展的看法。



文頴怡表示，香港進入“由治及興”新階段，社會重拾和諧穩定。地區民生工作能夠有效整合資源和網絡，新一屆區議員、關愛隊成員及三個地區委員會（包括地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會及分區委員會）的成員通力合作，呈現出特色發展。她認為，未來可以持續深化政、商、民的合作模式，有助擴大服務網絡和善用資源，讓更多市民受惠。



文頴怡認為，多年來，香港前端科研實力領先，但缺乏中間技術轉化平台、機制和後端支撐產業持續成長的應用市場，而內地龐大的市場和轉化基礎是解決港港痛點的最佳方案，香港要善用國際化的優勢，匯聚海內外創科企業，把河套區發展成具有國際競爭力的產業中試轉化基地，成為連接新產品研發和產業化應用的橋樑。



文頴怡還提到，當前外圍環境紛繁複雜，人為的科技領域“建牆”“脫鉤”和“斷供”等情況不斷增加，在國際局勢持續緊張的環境下，香港作為特殊司法管轄區，在引進海外人才、開展國際合作研究等方面相較容易，有望成為中國與歐美國家人才引進交流的紐帶，以及國際技術封鎖的緩衝地帶。雖然單方面打壓的確很難改變，但只要香港不斷提升自身優勢，將會遇見更多新的合作夥伴和機會，所以香港“超級聯繫人”的角色顯得更加重要。香港需要用好自身在市場推廣、營銷、法律等方面的國際化專業人才隊伍和商業網絡，做好其他國家尤其是對接“一帶一路”沿線國家經濟持續升級的需求，為中國成果走向國際做好布局。



文頴怡，香港特別行政區第十四屆全國人大代表，香港廣西社團總會會長，香港島各界聯合會常務副理事長，香港青少年愛國主義教育基金會常務副主席。