海上“生綠電”　這個地方向大海要動能

中評社北京2月25日電／據人民網報導，2月18日，早上八時許，在浙江舟山，海風輕拂，海面在晨光下閃爍，這裡的船只已經開始忙碌地工作。



記者跟隨自然資源部前往國家海洋綜合試驗場（舟山）進行調研採訪。



離岸海域上，一個黃白相間的樁柱式潮流能雙向發電設備巍然矗立，這便是舟山潮流能示範工程建設項目的示範機組。



“舟山潮流能示範工程建設項目建成我國首個具備公共測試和示範功能的公益性開放型國家級潮流能試驗場，共布置了1個示範泊位和3個測試泊位，其採用離岸式設計，是集發電、升壓、檢修為一體的綜合實驗平台。”中國三峽集團舟山潮流能項目負責人陸忠民向記者介紹，機組發出的電能通過升壓平台送往監測中心，潮汐流速、發電量等各項數據也會在監測中心實時更新。



行至秀山島，記者瞥見“奮進號”的雄姿。它橫臥在舟山秀山島南面的兩座小島之間，這裡水流湍急，潮流能資源豐富，是優質的“綠電”來源。



“‘奮進號’是我國首台兆瓦級潮流能發電裝備，並率先實現了兆瓦級大功率穩定並網發電。”自然資源部國家海洋技術中心海洋能項目辦副主任王冀向記者介紹，“奮進號”通過平台式模塊化設計，解決了坐底式大型機組安裝運維難、成本高、擴展性差等難題；研發了寬域變槳控制等技術，提高了潮流利用率和穩定性；開發了水下艇艙－輪轂艙自動對接密封隔離系統，實現了海底原位運維。



相關負責人介紹，截至目前，位於浙江舟山的LHD海洋潮流能電站已連續運行超過91個月，LHD海洋潮流能電站總並網電量已超774萬千瓦時，其中“奮進號”總並網電量已超478萬千瓦時，連續運行時間居國際前列。



此前，中央經濟工作會議提出，“加大區域戰略實施力度，增強區域發展活力”“大力發展海洋經濟和灣區經濟”。



2月24日，自然資源部、工業和信息化部等六部門聯合出台《關於推動海洋能規模化利用的指導意見》，提出力爭到2030年，海洋能裝機規模達到40萬千瓦，建成一批海島多能互補電力系統和海洋能規模化示範工程，海洋能應用場景不斷拓展豐富，形成系列高效、穩定、經濟的海洋能技術裝備產品，海洋能規模化產業化發展的法律、政策、標準體系和市場環境進一步健全完善，培育一批具有較強技術研發能力和全球競爭力的海洋能規模化開發利用企業。