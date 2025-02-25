中評社北京2月25日電／據人民網報導，近年來，我國風電產業發展態勢良好，在裝機規模、技術創新、產業鏈建設等方面均取得顯著成果。風電領域技術創新不斷取得重大進展，支撐我國風電產業持續保持高速發展。



2月24日，中國可再生能源學會風能專業委員會發布《2024年中國風電吊裝容量統計簡報》（以下簡稱《簡報》）。《簡報》提出，2024年，全國（除港、澳、台地區外）新增裝機14388台，容量8699萬千瓦。其中，陸上風電新增裝機容量8137萬千瓦，占全部新增裝機容量的93.5%，海上風電新增裝機容量561.9萬千瓦，占全部新增裝機容量的6.5%。



《簡報》提出，2024年，中國風電市場有新增裝機的整機製造企業共13家，前5家市場份額合計為75%，前10家市場份額合計為98.6%。以明陽智能為例，其以1229萬千瓦的風機新增裝機容量位列榜單第三，明陽海上風電裝機容量排名第一，市場份額占比為31.3%。



當前，海上風電正成為清潔能源發展的重要方向，發展海上風電已成為我國加快經濟社會全面綠色轉型的重要方面，明陽持續推動風電技術創新浪潮，不斷延拓風電開發邊界，為全球綠色發展提供可持續、全方位的支持。



此外，基於海上風電特別是深遠海漂浮式技術，明陽以海洋能源與經濟的創新融合應用帶動重大科技和產業集群發展，為建設海洋領域新質生產力貢獻智慧和力量。



2024年，由明陽自主研製的新一代漂浮式風電平台——“明陽天成號”成功投運。除了在海上風電領域，明陽還以場景應用牽引“電氫氨醇”“綠色算力”等模式創新，為“大海上”“沙戈荒”“綠電氫氨醇”和零碳園區提供定制化方案，把綠色資源禀賦轉換為零碳產業經濟的新動能。