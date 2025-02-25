從數據看冰雪經濟活力　助力區域協同發展

中評社北京2月25日電／據人民網報導，或是觀賞冰雕雪雕、霧凇，驚嘆於冰雪奇觀；或是在冰場雪道飛馳，盡享滑冰滑雪的激情；或是參與冬捕，感受豐收喜悅……去年冬天以來，我國各地冰雪運動與旅遊熱度居高不下，成為假期出游熱門之選。人們在享受冰雪運動和冰雪旅遊樂趣的同時，也有力推動了我國冰雪經濟的發展。



隨著冰雪經濟的蓬勃發展，相關數據也呈現出顯著增長態勢。



記者從國家信息中心獲悉，其對外發布了《冰雪經濟監測指數與數據分析報告（2024—2025）》（以下簡稱《報告》）。《報告》分析了我國當前冰雪經濟的發展趨勢，闡述了研究冰雪經濟監測指數的研究背景和意義。



記者從採訪中瞭解到，2025年1月，國家信息中心發布了國內首個《冰雪經濟監測指數》，在此基礎上，本次報告對指數框架進行了優化和完善，提出了冰雪經濟“1－6－18”監測指數框架，包括1個冰雪經濟監測總指數，6個分指數：冰雪運動參與度指數、冰雪旅遊活躍度指數、冰雪設施完備度指數、冰雪文化豐富度指數、冰雪裝備創新度指數、冰雪產業支撐度指數，以及18個子指數，從不同側面反映冰雪經濟發展情況。



根據國務院辦公廳《關於以冰雪運動高質量發展激發冰雪經濟活力的若干意見》。《報告》選取了內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、新疆、北京、河北七個省份作為首批監測對象，在2024—2025冰雪季開展冰雪經濟指數監測。



今年1月監測數據顯示：七個省份冰雪經濟監測總指數平均得分為50.69，北京（69.63）、黑龍江（66.10）處於領先梯隊，冰雪經濟整體發展水平較高。冰雪運動參與度指數方面，七個省份指數平均得分為64.68，黑龍江（100）、河北（85.51）和遼寧（77.02）領先於其他省份；冰雪旅遊活躍度指數方面，七個省份指數平均得分為46.89，北京得分最高，為87.26，黑龍江（64.94）、遼寧（50.22）高於平均水平；冰雪設施完備度指數方面，七個省份指數平均得分為49.53，吉林（61.84）、內蒙古（61.56）、新疆（57.83）、黑龍江（55.68）高於平均水平；冰雪文化豐富度指數方面，七個省份指數平均得分為45.48，北京（83.33）、吉林（70）、黑龍江（58.33）得分較高，七個省份差距明顯；冰雪裝備創新度指數方面，七個省份指數平均得分為32.89，北京（75.51）優勢明顯，吉林、河北略高於平均水平；冰雪產業支撐度指數方面，七省份得分較為均衡，平均得分51.27，北京（59.72）、黑龍江（57.12）、內蒙古（56.33）得分略高於其他省份。同時，分地區看，七個省份各有優勢和短板，需要結合本地資源禀賦持續深化發展，不斷補短板、揚優勢、強弱項，提升冰雪經濟整體水平。



國家信息中心信息化和產業發展部主任、研究員單志廣在接受記者採訪時表示，構建冰雪經濟監測指數框架並開展量化研究，是落實國家關於冰雪經濟高質量發展相關政策文件要求的具體舉措，是瞭解冰雪經濟發展態勢的重要手段，也是地方政府制定和完善冰雪經濟政策的重要依據，填補了國內外相關領域的研究空白。