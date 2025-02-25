生態環境部：嚴防執法“一刀切”

中評社北京2月25日電／據人民網報導，2月24日，生態環境部舉行2月例行新聞發布會。會上，生態環境部宣教司司長、新聞發言人裴曉菲介紹，近日，生態環境部發布了《關於進一步規範生態環境執法 助力優化營商環境的意見》（以下簡稱《意見》），強調優化創新執法方式，提升執法質效，打造法治化營商環境，切實保障企業合法權益，服務經濟社會高質量發展。



裴曉菲介紹，《意見》從加強源頭預防、做好普法指導、強化科技賦能、規範涉企檢查、突出執法重點、統一裁量基準、強化柔性執法、注重罰後整改、加強隊伍建設等9個方面提出了要求，積極探索執法與服務相統一、守底線和促發展相結合，推行漸進式執法模式，實行“普法宣傳—教育引導—告誡說理—行政處罰—監督整改”聯動，強化全過程執法服務，做到“事前積極預防、事中審慎考量、事後引導整改”，嚴防執法“一刀切”，為打造良好營商環境提供有力法治支撐。



在規範涉企檢查方面，《意見》要求加強現場檢查的協調統籌，對照權責清單，科學制定檢查計劃，實現一次進門“一查清”，減少多頭檢查、重復檢查。



在突出執法重點方面，《意見》提出要堅持寬嚴相濟的原則，對發現重大環境問題的企業提高日常監管頻次，對輕微違法企業依法實施不予處罰，給予適度容錯空間。