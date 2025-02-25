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西班牙首相：將再向烏提供十億歐元軍事援助
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2025-02-25 21:11:47
中評社北京2月25日電／據新華社報導，西班牙首相桑切斯24日宣布，西班牙計劃再向烏克蘭提供價值10億歐元的軍事援助。
據西政府公告，桑切斯24日在烏克蘭首都基輔出席“支持烏克蘭”峰會期間說，在兩國安全與防務協議框架下，西班牙將在去年承諾的10億多歐元軍援基礎上，再向烏克蘭提供10億歐元軍援。
桑切斯強調，俄烏衹有通過公正、可持續和全面的協議才能實現和平，未來的協議必須得到烏克蘭的認可和歐洲的參與。
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